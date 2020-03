La OMS declara que brote de coronavirus ya es una pandemia

“La OMS ha evaluado esta epidemia día tras día y estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de difusión y gravedad y la inacción”, añadió el funcionario. También dijo que “en los días y semanas por venir, prevemos un aumento del número de casos, el número de muertos y el número de países golpeados”.

Desde diciembre pasado, se infectaron en todo el mundo 124.101 personas en 113 países y territorios con 4.566 muertos, según datos de las áreas de Salud de diversas naciones. La cifra de sanados supera los 65 mil pacientes.

Fuera de China se han confirmado casos en más de 100 países.

Es especialmente preocupante la situación en Italia, que supera los 10.100 contagios y es el país con más casos y más muertes después de China.

Sin embargo, Ghebreyesus expresó que la OMS está animada por las medidas fuertes adoptadas en Italia. “Esperamos que tengan efectos en los próximos días”, añadió. A Italia le sigue Corea del Sur, con más de 7.500 diagnosticados y 54 muertes. Irán registra 291 muertos y más de 8.000 casos confirmados. El virus se ha extendido también a América y África.

Además, la OMS dijo que Irán, otro de los países más golpeados por el coronavirus, “hace lo que puede” para frenar la epidemia, pero carece de los instrumentos suficientes y por eso tiene necesidad de un mayor respaldo internacional.

“En las últimas dos semanas, el número de países fuera de China que fueron golpeados por el coronavirus se triplicó”, y ahora estamos a “más de 118 mil casos en 114 países, y 4.291 personas perdieron su vida”, añadió.

“Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza representada por este coronavirus. No cambia eso que la OMS está haciendo y no cambia lo que los países deberían hacer”, añadió el jefe de la OMS.

La última declaración de pandemia por parte de la OMS se remonta a 2009, cuando la gripe H1N1 golpeó a aproximadamente a mil millones de personas en los primeros seis meses, causando 600.000 muertes.

Según la definición de la OMS, una pandemia es la propagación en todo el mundo de una nueva enfermedad y, generalmente, indica la participación de al menos dos continentes, con transmisión sostenida de persona a persona. La gravedad de una enfermedad no es el parámetro decisivo para declarar una pandemia, sino que se refiere a la efectividad con la que se propaga. De hecho, una pandemia puede comenzar con una gravedad moderada y volverse más grave.

Agencia ANSA