Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto: "Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños"

En esta etapa, además, quedaron permitidas las actividades recreativas y deportivas al aire libre y, a partir del viernes, se sumarán los restaurantes y bares.

En tanto, desde el lunes próximo, los gimnasios también reabrirán sus puertas, según anunció hoy el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. "Hemos obtenido la autorización del Gobierno nacional para que se sumen nuevas actividades que conllevan mucho riesgo por el aglomeramiento y contacto de las personas, por lo que apelo a la responsabilidad social", sostuvo el mandatario provincial en una conferencia de prensa.

No obstante, Ziliotto advirtió que no tendrán "contemplaciones" con las transgresiones a las normas y que "no" le "temblará el pulso" a su gestión para "clausurar o inhabilitar un comercio, un sector, o dar un paso atrás e inhabilitar todas estas nuevas actividades".

En este marco, Ziliotto cuestionó a los anticuarentena que se movilizaron este fin de semana al Obelisco, con consignas agresivas y en muchos casos injustificadas, y a los autores del documento bautizado "La democracia está en peligro", que fue firmado por investigadores, periodistas y referente del macrismo, con el término "infectadura".

"No nos podemos distraer por lo que piensen cuatro o cinco. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños", dijo el gobernador de La Pampa al ser consultado por esos manifestantes.

Esta mayor flexibilización permite que, a partir de hoy, se amplíe el horario de atención en comercios y en otras actividades económicas, en tanto desde el próximo viernes podrán volver a abrir sus puertas los restaurantes, confiterías y bares, y, a partir del lunes 8, podrán hacerlo los gimnasios, bajo estrictos protocolos.

Con estas disposiciones, La Pampa, que fue pionera en el país con la apertura del comercio y peluquerías y el permiso de caminatas, habilitará de 10 a 18 de lunes a viernes todas las actividades comerciales, peluquerías, profesiones liberales, mandatarios del automotor y agencias de quinielas, en tanto que los sábados podrán abrir sus puertas de 8 a 18.

Respecto al sector gastronómico, bares y confiterías, heladerías y food trucks empezarán a trabajar este viernes, de lunes a jueves de 10 a 18, y de viernes a domingos de 10 a 24.

Para los gimnasios, que reabrirán el próximo lunes, el horario de funcionamiento previsto es de 8 a 20.

A partir de hoy, también, quedan habilitadas dos nuevas actividades que son las bibliotecas, autorizadas a funcionar de lunes a sábados de 8 a 18; y la equinoterapia, que se podrá desarrollar sus actividades de lunes a domingos de 8 a 18.

Mientras, son más de 3.500 los y las pampeanas que, en el marco de la pandemia del Covid-19, pudieron regresar a la provincia merced al programa "Regreso a Casa".

Sobre ellos se mantiene la vigilancia epidemiológica, con cuarentena en hoteles de la provincia y la prohibición de ingresos en puestos camioneros de 7 de los 17 que existen, con refuerzo del control policial, por decisión del gobernador.