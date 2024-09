La respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner: "Gestionar es achicar al Estado para engrandecer a la sociedad"

Esta noche, Milei se tomó revancha y apuntó contra Kirchner, sin nombrarla, al destacar el recorte del gasto público que lleva adelante su Gobierno . "No exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad . Por eso no me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión", dijo.

Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner: "Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron"

"A ellos les digo que gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado, cuando la mitad de esas áreas no debería existir", continuó Milei y agregó: "Gestionar no es que un director nacional firme una resolución para gastar millones de pesos en servicios que el sector privado puede proveer mejor y más barato. Gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado, ni viviendas hacinadas que nadie quiere. Gestionar no es saber usar bien el GDE, como decía el excandidato Massa".