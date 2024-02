"La traición se paga cara": tras el revés por la ley ómnibus, el oficialismo acusó de "extorsión" a los gobernadores

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", fue el mensaje del oficialismo en redes sociales.

Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Zago junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Allí, el oficialismo y los bloques opositores "dialoguistas" discutieron sobre el devenir de la sesión y finalmente decidieron ponerle fin y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones. El titular del bloque del oficialismo, Oscar Zago, confesó que dentro del despacho había miembros del Poder Ejecutivo que avalaron la decisión: "Tomaron la decisión con nosotros de volver a comisión y seguir dialogando".

Zago consideró que "no es ninguna derrota ni un paso atrás" sino que "es una vuelta a comisión para seguirlo tratando". No fue lo mismo que expresó la cuenta oficial de LLA en el mensaje que publicó en la red social X: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión".

El Gobierno ya había cedido en varios puntos controvertidos ante el rechazo de diversos sectores de la oposición, en particular por reclamos de los gobernadores. Por caso, el artículo 7 referido a la privatización de empresas públicas, había sido recortado a 27 compañías de las 41 originales, por pedidos de los administradores provinciales.