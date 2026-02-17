El Ministerio de Seguridad denunció la difusión de videos que enseñan como crear "miguelitos" + Seguir en









La cartera presentó una denuncia penal por instigación a cometer delitos tras la circulación en redes de videos que explican cómo fabricar “miguelitos” y otros elementos punzantes.

En una semana compleja para el Gobierno por la reforma laboral. Mariano Fuchila

En la previa de un paro nacional y de marchas por la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad Nacional denunció ante la Justicia Federal la difusión de contenidos en redes sociales que, según sostuvo, promueven la comisión de delitos como daño agravado y resistencia a la autoridad.

La presentación judicial fue formalizada este martes 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y apunta a material audiovisual que circuló en plataformas digitales donde se explica, de manera detallada, cómo fabricar “miguelitos” y otros elementos punzantes. De acuerdo con la cartera, estos artefactos pueden utilizarse para pinchar neumáticos de vehículos, incluidos patrulleros y móviles de emergencia, y para obstaculizar operativos de seguridad.

Desde el Ministerio señalaron que la difusión de este tipo de contenidos “no tiene carácter informativo ni pedagógico”, sino que constituye una instigación directa a la violencia y al sabotaje. En ese sentido, remarcaron que la utilización de estos objetos pone en riesgo tanto a las fuerzas de seguridad como a terceros, incluidos manifestantes y transeúntes.

La denuncia cobra relevancia en el marco de los recientes incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, hechos que ya fueron judicializados. Según indicaron fuentes oficiales, el contexto de esos episodios agrava la evaluación sobre el alcance y la intencionalidad del material difundido.

En la presentación, el Ministerio solicitó la investigación inmediata de los hechos, la identificación de los responsables y el seguimiento de los perfiles involucrados, con el objetivo de determinar si existen otras conductas delictivas asociadas. La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar las pruebas aportadas y avanzar con las medidas correspondientes.

DENUNCIA PENAL POR INSTIGACION A COMETER DELITOS Qué son los "miguelitos" Un abrojo (de abre y ojo) o miguelito, es un arma simple formada por cuatro o más púas metálicas afiladas de unos pocos centímetros de largo, dispuestas en forma de tetraedro, de tal manera que al dejarla caer al suelo, una de las púas siempre apunta hacia arriba, mientras las otras forman la base. Estos instrumentos se han usado en distintas marchas alrededor del mundo en contra de los autos de las fuerzas de seguridad, para penetrar y desinflar los neumáticos y así detener su avance.