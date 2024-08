Las definiciones de Luis Caputo: Impuesto PAIS, inflación, dólar y coparticipación de CABA

"Creo que sí va a implicar una baja de precios en septiembre. Nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirles esto, que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado, que la relación de confianza es de los dos lados: es de nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también. Porque si la gente ve que nosotros sacamos el impuesto PAIS y ellos no reciben nada, ¿de qué sirvió? Hablamos con varias cámaras. Todos entienden y lo importante es que entiendan que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No sirve especular porque es pan para hoy, hambre para mañana. La reacción de todos ha sido muy buena así que tengo expectativa".

Quita de subsidios en CABA

"Lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La Nación tiene solamente jurisdicción en lo que son las líneas interjurisdiccionales, las que son entre provincias o entre capital y una provincia. El resto son jurisprudencia propia del Gobierno y los municipios. Desde que llegué tengo a todos los gobernadores encima preguntándome porqué siguen subsidiando y no tiene ninguna lógica. ¿Por qué el contribuyente de Misiones o de Entre Ríos tiene que estar subsidiando al que viaja en colectivo en capital? Eso no quiere decir que el que viaja en colectivo en capital no puede tener subsidios, lo que quiere decir es que lo decide Capital. Eso lo tiene que subsidiar la Capital y Provincia, no es un tema nacional y yo no tengo forma de justificar eso".

"Nosotros primero damos la tarifa social a 5.3 millones de ciudadanos y seguimos subsidiando las 113 líneas interjurisdiccionales. Lo único que ahora queda en función de tanto Capital como Provincia es que ellos deciden si van a querer darle el subsidio o no del boleto integrado a sus ciudadanos. Es un tema de Ciudad exclusivamente, como lo es en todas las provincias. No hay duda, es un tema de sentido común. Estaba mal antes. Es plata que sí puede absorber tanto Provincia como Ciudad".

Luis Caputo Ministro de Economia Luis Caputo le respondió a Jorge Macri y justificó la quita de subsidios en CABA. Mariano Fuchila

Coparticipación y respuesta a Mauricio Macri

"Se dice que no estamos cumpliendo con el fallo de la Corte, cosa que no es cierto. No sólo que estamos pagando el 2,95 de coparticipación sancionado por la Corte, sino que lo estamos pagando por adelantado todos los viernes. Es decir, que si algo Ciudad se está beneficiando. La discusión es que la Ciudad quiere que ese pago sea por goteo diario. Es un tema de forma de pago. Por eso yo no fui a la reunión esta porque no me correspondía, era una discusión legal y técnica de si tiene que ser por goteo o como lo estamos pagando nosotros. Que quede claro para toda la audiencia que la Nación si está cumpliendo y lo está pagando por adelantado".

"El otro día lo vi a Mauricio Macri y le dije: 'No entiendo. Les estamos pagando por adelantado', y me dijo 'bueno, lo que pasa es que Jorge quiere que se pague por goteo'.

Inflación de agosto

"Supongo que va a estar cercano al nivel de julio, ojalá un poco más abajo pero va a estar en ese entorno. Yo creo que en septiembre va a bajar por el Impuesto PAIS y porque estamos tomando más medidas que van a contribuir a bajar el costo argentino, así que creo que septiembre va a ser un mes en el que debiéramos ver una baja. Mientras nos mantengamos en el orden macro, esa baja va a continuar. Entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, tengamos en cuenta que Argentina es un país que no emite más pesos y no es una economía que esté sobrerecalentada. La capacidad instalada está al 55% así que puede absorber cualquier shock de demanda".

Rebote

"Que se está poniendo todo verde es cierto. Para que se sienta en la calle tienen que ser muchos meses de esos signos verdes. Por eso es tan importante no movernos del orden macro, eso nos va a garantizar que los verdes sigan y sigan. Les digo que ya el rebote arrancó y que por supuesto no vas a cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en 6 meses, pero si pueden empezar a ver los frutos de lo que se está haciendo, que en diciembre era mucho más difícil y hoy se empieza a ver. ¿Se siente en la calle? Y, no, vamos a necesitar mucho más. Pero lo bueno es que ya empezó".

Reforma jubilatoria

"Es decisión del Presidente. Yo coincido totalmente. Es un tema 100% político. A la gente que votó eso no les importa absolutamente nada los jubilados. Vos fijate que ellos estuvieron antes en el Gobierno, los mismos que te prometían que iban a terminar con las leliqs para pagarles a los jubilados; las leliqs las multiplicaron por 20 y solamente en el último año a los jubilados les sacaron un 30% real, en un contexto en el que además gastaron una ponchada de plata. No es que le sacaron a los jubilados porque hicieron un ajuste. Les sacaron un 30% en el momento en el que gastaban como locos. No es opinable ya. Esto es 100% político. Terminémosla. Nosotros vinimos y, teniendo que hacer un ajuste brutal producto del despilfarro que habían hecho ellos, le estamos pagando a los jubilados un 5,5% real más desde que asumió Javier Milei".

"Los jubilados claro que ganan poco, por culpa de ellos. Porque el kirchnerismo puso 3.7 millones de jubilados sin los aportes correspondientes. El 67% de los jubilados, dos tercios no aportó. En un sistema de repartos es difícil que las cuentas cierren. Rompieron el sistema".

"Muchos te dicen que porque no hacemos una diferencia entre los que aportaron y los que no. Es importante que la gente sepa que esa diferencia ya existe. De la mínima, el 90% son estos que no aportaron. El haber medio de los que aportaron es 610.000 pesos. Muchos de ellos cobran pensión, lo que lleva la jubilación a 900.000 pesos".