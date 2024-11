Las reacciones del arco político argentino a la victoria de Donald Trump en las elecciones

La victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris sacudió a un mundo que tenía los ojos puestos en lo que ocurriera en las elecciones de Estados Unidos . Argentina no fue la excepción y diferentes actores de la política nacional enviaron sus felicitaciones al candidato republicano que se convirtió en el 47° presidente de los Estados Unidos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1854142214537990370&partner=&hide_thread=false Felicitamos a Donald Trump por su histórico regreso a la Casa Blanca, que supo obtener por su valiente defensa de los valores que nos identifican a todos los americanos: el amor a la Patria, la defensa de la vida y la familia, y el derecho de todo ser humano a desarrollar su… https://t.co/jYXHQ78sPO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 6, 2024

Otro de los miembros del Gobierno que se expresó sobre la victoria del republicano fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En detalle, la funcionaria compartió en sus redes sociales una serie de reflexiones tras los comicios presidenciales norteamericanos.

En su mensaje, Bullrich aseguró que dicho proceso electoral significó que "los periodistas ya no son el cuarto poder" y que "las encuestas ya no sirven como diagnóstico ni como termómetro". Además, afirmó que en estos procesos "no hay nada que supere el peso de la economía" a la hora de definir el voto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1854157233761796555&partner=&hide_thread=false REFLEXIONES:



1. Los periodistas ya no son el cuarto poder: Se acabaron las narrativas de los grandes medios.



2. Las encuestas ya no sirven como diagnóstico ni como termómetro: Los métodos conocidos de medición de opinión pública quedaron atrás, ya no tienen capacidad de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2024

Por último Bullrich sostuvo que "el capitalismo sigue vivito y coleando" y sentenció: "Los liderazgos fuertes y provocadores y el nacionalismo inteligente superan los nuevos derechos promovidos por la izquierda".

Por último, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartió un escueto mensaje en X que reza "buen miércoles para todos" acompañado de un video paródico en donde se ve a Donald Trump y Elon Musk - hechos por Inteligencia Artificial - bailando juntos una coreografía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1854146658507829251&partner=&hide_thread=false Buen MIÉRCOLES para todos. pic.twitter.com/qR0ORKTYCd — Martin Menem (@MenemMartin) November 6, 2024

El saludo de Mauricio Macri a Donald Trump

El expresidente Macri también se sumo a la ola de felicitaciones y no tardó en enviar un mensaje al flamante mandatario electo de los Estados Unidos. "Quiero felicitarte por tu triunfo y desearte lo mejor para esta nueva presidencia, querido amigo", compartió el líder del PRO a través de su cuenta de X.

La foto que eligió Macri para acompañar su posteo data de abril 2022, cuando ambos políticos compartieron un almuerzo en la residencia que el empresario estadounidense tiene en Mar-a-Lago, Florida, mismo escenario que eligió para recibir los resultados electorales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1854133900492066964&partner=&hide_thread=false Quiero felicitarte por tu triunfo y desearte lo mejor para esta nueva presidencia, querido amigo @realDonaldTrump pic.twitter.com/7m6wKuZKqF — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 6, 2024

En ese entonces, ambos habían terminado su mandato como presidentes de sus respectivos países, pero la reunión sirvió para reconfirmar la buena relación entre ambos empresarios. En esta sintonía, Trump y Macri se han llamado mutuamente "amigos" en más de una ocasión y, además, ambos fueron máximos mandatarios casi en simultaneo.

El mensaje de Javier Milei a Donald Trump: "Ahora, Make America great again"

El presidente Javier Milei fue una de las primeras personas en felicitar a Donald Trump por su victoria en las elecciones de Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de X, el máximo mandatario le envió un especial mensaje al candidato republicano. "Felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora, Make America Great Again. Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones"

MAKE-AMERICA-GREAT-AGAIN-VIVA-LA-LIBERTAD-CARAJO-CC-_realdonaldtrump.jpg La foto que compartió Javier Milei en su Instagram tras la victoria de Donald Trump. @Javiermilei / Instagram

Según pudo confirmar Ámbito, Javier Milei tiene previsto comunicarse con Trump "durante el transcurso de la jornada". "Estuvo escribiéndose con (Elon) Musk", precisaron fuentes oficiales. Vale recordar que el empresario dueño de X esperó los resultados electorales junto al presidente electo de EEUU.

El mensaje de Milei en su cuenta de la red social X apareció escrito íntegramente en idioma inglés. Además, a el líder libertario compartió varias imágenes en Instagram celebrando la victoria republicana.