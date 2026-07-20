Alphabet da un salto en la bolsa motivado por nuevo chip de inteligencia artificial + Agregar ámbito en









El desarrollo de Frozen v2 para ejecutar su familia de modelos Gemini explica una parte significativa del crecimiento y las proyecciones de la empresa. Los detalles, en la nota.

Alphabet: La compañía se dispara en bolsa, impulsada principalmente por los avances en inteligencia artificial. Depositphotos

Las acciones de Alphabet avanzaron cerca de un 3% este lunes tras conocerse que Google desarrolla un nuevo chip de inteligencia artificial diseñado para ejecutar su familia de modelos Gemini con una eficiencia mayor.

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Según un reporte de The Information, el proyecto, conocido internamente como "Frozen v2", integraría de forma permanente parte de la arquitectura de Gemini directamente en el silicio. Eso permitiría reducir la cantidad de cálculos y el volumen de datos necesarios para responder consultas, mejorando el rendimiento y disminuyendo el consumo energético de los servidores.

Consultada por el informe, Google indicó que sus equipos exploran constantemente nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de sus productos y que el desarrollo conjunto de hardware y software les permite optimizar sus sistemas para cargas de trabajo reales. Sin embargo, aclaró que no todos los proyectos de investigación llegan a convertirse en productos finales.

IA como motor: Los desarrollos en inteligencia artificial explican una parte significativa del crecimiento y las proyecciones de la empresa. De acuerdo con The Information, Frozen v2 procesaría entre seis y diez veces más tokens por unidad de energía que las TPU actuales de Google. Pese a esa ventaja, el nuevo chip no reemplazaría a los procesadores tensorials existentes, sino que operaría como una solución complementaria orientada a aplicaciones específicas de IA.

El despliegue estaba pronosticado para 2028 y respondería a la creciente demanda interna de capacidad de procesamiento. El reporte indica que la escasez de recursos computacionales generó presiones dentro de la compañía e incluso habría limitado la capacidad de Google Cloud para atender algunos clientes empresariales.

El detalle La principal limitación del diseño es su rigidez: al estar optimizado para una arquitectura especifica, el chip perdería su ventaja de rendimiento si las versiones futuras de Gemini adoptan una estructura diferente. El anuncio llega en un momento de intensa competencia, con Google presionado por retrasos en lanzamientos, la fuga de investigadores hacia rivales y el avance de desarrolladores chinos, mientras toda la industria acelera inversiones para mejorar sus modelos de inteligencia artificial. La fuerte performance bursátil refleja la confianza del mercado en la estrategia de innovación de Alphabet en IA. La apuesta por chips propios es leída por los inversores como parte de la estrategia de Alphabet para bajar costos de infraestructura, ganar eficiencia en sus servicios de IA y fortalecer su posición en una carrera contra Nvidia, Microsoft y Amazon donde quien controla el hardware tiene cada vez más ventaja.