Laura Esquivel habló sobre el resultado de las PASO: "Necesitamos paz"

"Quisiera tener una opinión más formada, no me voy a meter en nada técnico", inició la cantante y actriz y agregó: " Veo que es una situación tensa , obvio, y creo que el país pasó siempre por un montón de altibajos".

En ese marco, entendió que "más allá de que no es tan perfecta la democracia que tenemos y tiene altibajos, creo que necesitamos paz , no guerra".

Por otro lado, reconoció que usualmente "me meto en Google a ver las propuestas de los candidatos y puedo ver que no es tan fácil acceder a eso, y yo como ciudadana necesito eso".

Consultada en radio One sobre las opiniones de otros artistas, dijo que "vi lo de Lali y me pareció bien que pueda expresarse, no solo por el hecho de ser artista, sino porque es una ciudadana más. Toda la gente se vive comunicando. Me parece fantástico que pueda dar su punto de vista, lo que me parece triste es que haya tanta violencia con los comentarios".

"Me parece que la política la hacemos hablando y haciendo, no quedándonos quietos hasta el momento de votar. No, hay que informarse", concluyó.