Legislatura porteña: juran los nuevos diputados y se reconfigura el tablero con nombres de peso

La sesión se llevará a cabo este martes desde las 11hs. Entre los legisladores que asumirán sus bancas estarán Silvia Lospennato, Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro. También se definirán puestos clave como la Vicepresidencia Primera.

Con la asunción de los nuevos legisladores se reconfigura el tablero de la política porteña.

Los 30 representantes que resultaron electos en los comicios de mayo jurarán este martes como nuevos diputados de la Legislatura porteña . Con nombres de peso como Silvia Lospennato, Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro, el recinto redefinirá su composición para el tercer año de gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En la jornada, la mirada también estará puesta en la definición sobre cargos clave como la Vicepresidencia Primera, para la cual corre con ventaja su actual titular Matías López (PRO), y la codiciada Secretaría Administrativa, que podría quedar en manos de un hombre de Daniel Angelici: Christian Gribaudo.

La sesión ordinaria del jueves pasado en la que se trató y aprobó el Presupuesto 2026, el paquete fiscal y el Servicio Penitenciario de CABA, junto con otros cientos de proyectos, fue la última bajo la actual conformación del recinto.

En sintonía con la renovación del Congreso de la Nación y de las Legislaturas provinciales, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, convocó a la sesión para las 11hs en la que se llevará adelante la ceremonia que tendrá como protagonistas a los 30 legisladores que ganaron su banca en mayo.

Actualmente, el bloque de mayor envergadura es el de Unión por la Patria con 18 miembros, presidido por Claudia Neira. Pese al segundo lugar en los comicios, logró sumar dos nuevos legisladores, por lo que pasará a estar integrado por 20 bancas y se denominará Es Ahora Buenos Aires, el lema con el que se presentaron en el último llamado a las urnas.

Junto con Santoro jurarán Claudia Negri, Federico Mochi, Mariana González, Noemí Geminiani, Alejandro Salvatierra, Bárbara Rossen y Francisco Caporiccio, mientras que Juan Pablo Modarelli y Berenice Iañez renovarán por otros cuatro años.

En tanto, dejarán su lugar Juan Manuel Valdés, Maia Daer, Victoria Montenegro, Juan Pablo O'Dezaille, María Magdalena Tiesso y Franco Vitali.

Santoro cierre.jpg

Los libertarios, liderados por Pilar Ramírez pasarán de ocho miembros a trece, transformándose en la segunda minoría. Manuel Adorni, principal figura de la lista, no será de la partida ya que hoy ocupa el rol de jefe de Gabinete. Su reemplazo será Marcelo Erns.

Asumirán su banca once representantes violetas: Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia, Diego Vartabedian y Juan Fernández, mientras que renovarán Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas y Marina Kienast. En tanto que María Luisa González Estevarena abandonará el recinto porteño.

Al bloque Vamos por Más, integrado por el PRO y la Coalición Cívica, lo conforman hoy por hoy once legisladores. Con altas y bajas, y con mayor proporción de macrismo en sangre, el volumen de la bancada continuará en el mismo número. Ambos partidos se presentaron por separado en las elecciones de mayo: el macrismo finalizó tercero, mientras que la CC no superó el umbral mínimo para colocar legisladores.

Por el PRO, además de Lospennato, ingresarán la actual vocera porteña Laura Alonso, Rocío Figueroa y Waldo Wolff, en reemplazo de Hernán Lombardi, que continuará en el Ministerio de Desarrollo Económico. Darío Nieto renovará su banca. Asimismo, dejarán su escaño Paola Michielotto, destacada por sus pares por su rol fundamental en el debate y aprobación del reciente Presupuesto. En tanto que por los cívicos no ingresó ningún representante y dejarán sus lugares Hernán Reyes, Claudio Cingolani y María Cecilia Ferrero.

lospennato.webp

La UCR en el ecosistema actual ostenta siete legisladores. La performance en las elecciones porteñas, donde se ubicaron por debajo del umbral mínimo de votos requeridos para la distribución de bancas, hará que pierdan dos. Así las cosas, dejarán su lugar Lucio Lapeña y María Inés Parry, dos espadas del radicalismo con mucha influencia en las últimas discusiones parlamentarias: el primero, como portavoz en el tira y afloje con el oficialismo por el Presupuesto; la segunda comandó la Comisión de Justicia en el debate que desembocó en la creación del Servicio Penitenciario de CABA.

En los comicios porteños tuvo un resultado destacado el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta. Después de romper con el PRO, se presentó con el frente Volvamos Buenos Aires y terminó cuarto, lo que le aseguró su ingreso a la Legislatura. Lo acompañarán la exsenadora Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario, que renovará su banca. Dejará el espacio Claudio Romero.

El larretismo integra el interbloque con el partido Confianza Pública, que lidera la exministra Graciela Ocaña, y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), de Edgardo Alifraco. Por lo que una vez juramentados los nuevos representantes, quedarán conformados por un total de siete miembros, suficientes como para hacerse sentir en el recinto.

La disputa por la Vicepresidencia Primera

Este martes también habrá definiciones sobre la estructura administrativa de la Legislatura. Se deberán elegir a las nuevas autoridades. La Vicepresidencia Primera aparece en los papeles como el rol más jugoso y deseado. Es quien lleva adelante las sesiones en ausencia de la presidenta de la cámara, Clara Muzzio, actual vicejefa de Gobierno porteño.

Uno de los que está jugando fuerte en ese escenario es Daniel “El Tano” Angelici, expresidente de Boca Juniors, persona de confianza del alcalde y del expresidente Mauricio Macri, cuya influencia sobre el Ejecutivo creció luego de la derrota en las elecciones porteñas.

Fuentes gubernamentales consultadas por este medio confirmaron que aspira a colocar a uno de sus alfiles en un cargo de relevancia. Se trata de Cristian Gribaudo, senador bonaerense saliente y excandidato a presidente del club de la ribera.

En los pasillos parlamentarios dan por hecho que será el nuevo Secretario Administrativo de la Legislatura: "Está confirmado. Va a ser Gribaudo", dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones. De ser así, ocupará un lugar de relevancia ya que tendría bajo su cargo el manejo de la caja del Palacio, cuyo presupuesto rondó los $159 mil millones este año.