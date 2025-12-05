La Legislatura porteña se rearma con figuras de peso y se definen cargos clave

El martes a las 11 se llevará a cabo la sesión preparatoria en la que jurarán los nuevos legisladores porteños. La jornada estará protagonizada por nombres como Horacio Rodríguez Larreta, Leandro Santoro y Silvia Lospennato. También habrá novedades sobre quién quedará a cargo de la Vicepresidencia Primera.

Con figuras de peso como Horacio Rodríguez Larreta, Leandro Santoro y Silvia Lospennato, la Legislatura porteña iniciará el próximo martes la renovación de 30 de los 60 miembros con la jura de los nuevos representantes que asumirán su mandato el 10 de diciembre por cuatro años. Pero el foco también estará puesto en la designación de las futuras autoridades, entre ellas la Vicepresidencia Primera y el Secretario Administrativo, encargados de administrar el presupuesto millonario del parlamento local.

La sesión ordinaria del jueves pasado en la que se trató y aprobó el Presupuesto 2026 , el paquete fiscal y el Servicio Penitenciario de CABA, junto con otros cientos de proyectos, fue la última bajo la actual conformación del recinto al que el PRO supo sacarle el jugo en los últimos dos años, pese a la debilidad parlamentaria, gracias a la cintura política del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y de sus principales referentes en el Palacio de la calle Perú, entre ellos Darío Nieto y Matías López.

En sintonía con la renovación del Congreso de la Nación y de las Legislaturas provinciales , la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, convocó a la sesión preparatoria para la jura de los nuevos miembros de la cámara, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre a las 11, de la que participarán los 30 legisladores electos en mayo.

A partir del resultado de las elecciones porteñas de mayo, en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el primer lugar relegando al peronismo y al macrismo al segundo y tercer lugar, se modificará la distribución de pesos y contrapesos en el recinto, lo que marcará, en parte, la influencia de cada bloque sobre la agenda legislativa, en particular la del Gobierno porteño para el tercer año de gestión del actual Ejecutivo.

Actualmente, el bloque de mayor envergadura es el de Unión por la Patria con 18 miembros, presidido por Claudia Neira. Pese al segundo lugar en los comicios, logró sumar dos nuevos legisladores, por lo que pasará a estar integrado por 20 bancas y se denominará Es Ahora Buenos Aires , el lema con el que se presentaron en el último llamado a las urnas. Junto con Santoro jurarán Claudia Negri, Federico Mochi, Mariana González, Noemí Geminiani, Alejandro Salvatierra, Bárbara Rossen y Francisco Caporiccio, mientras que Juan Pablo Modarelli y Berenice Iañez renovarán por otros cuatro años. En tanto, dejarán su lugar Juan Manuel Valdés, Maia Daer, Victoria Montenegro, Juan Pablo O'Dezaille, María Magdalena Tiesso y Franco Vitali.

Santoro cierre.jpg Leandro Santoro será una de las voces protagonistas de la próxima Legislatura.

Los libertarios, liderados por Pilar Ramírez pasarán de ocho miembros a trece, transformándose en la segunda minoría. La principal figura de la lista, Manuel Adorni, no será de la partida ya que hoy ocupa el rol de jefe de Gabinete. Su reemplazo será Marcelo Erns. Asumirán su banca once representantes violetas: Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia, Diego Vartabedian y Juan Fernández, mientras que renovarán Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas y Marina Kienast. En tanto que María Luisa González Estevarena abandonará el recinto porteño.

Al bloque Vamos por Más, integrado por el PRO y la Coalición Cívica, lo conforman hoy por hoy once legisladores. Con altas y bajas, y con mayor proporción de macrismo en sangre, el volumen de la bancada continuará en el mismo número. Ambos partidos se presentaron por separado en las elecciones de mayo: el macrismo finalizó tercero, mientras que la CC no superó el umbral mínimo para colocar legisladores.

Jorge Macri Lospennato.jpg Silvia Lospennato tendrá bajo su tutela el bloque Vamos por Más.

Por el PRO, además de Lospennato, ingresarán la actual vocera porteña Laura Alonso, Rocío Figueroa y Waldo Wolff, en reemplazo de Hernán Lombardi, que continuará en el Ministerio de Desarrollo Económico. Darío Nieto renovará su banca. Asimismo, dejarán su escaño Paola Michielotto, destacada por sus pares por su rol fundamental en el debate y aprobación del reciente Presupuesto. En tanto que por los cívicos no ingresó ningún representante y dejarán sus lugares Hernán Reyes, Claudio Cingolani y María Cecilia Ferrero.

La UCR en el ecosistema actual ostenta siete legisladores. La performance en las elecciones porteñas, donde se ubicaron por debajo del umbral mínimo de votos requeridos para la distribución de bancas, hará que pierdan dos. Así las cosas, dejarán su lugar Lucio Lapeña y María Inés Parry, dos espadas del radicalismo con mucha influencia en las últimas discusiones parlamentarias: el primero, como portavoz en el tira y afloje con el oficialismo por el Presupuesto; la segunda comandó la Comisión de Justicia en el debate que desembocó en la creación del Servicio Penitenciario de CABA.

En los comicios porteños tuvo un resultado destacado el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta. Después de romper con el PRO, se presentó con el frente Volvamos Buenos Aires y terminó cuarto, lo que le aseguró su ingreso a la Legislatura. Lo acompañarán la exsenadora Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario, que renovará su banca. Dejará el espacio Claudio Romero.

horacio rodríguez larreta El exalcalde Horacio Rodríguez Larreta liderará a la tropa de Volvamos Buenos Aires.

El larretismo integra el interbloque con el partido Confianza Pública, que lidera la exministra Graciela Ocaña, y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), de Edgardo Alifraco. Por lo que una vez juramentados los nuevos representantes, quedarán conformados por un total de siete miembros, suficientes como para hacerse sentir en el recinto.

En las últimas horas, Ámbito consultó en la UCR sobre la posibilidad de trasladar al recinto el acuerdo electoral que desembocó en Ciudadanos Unidos, donde cohabitaron junto con Confianza Pública y el MID, entre otros, y que contó con el apoyo público de Larreta.

"Estamos explorando opciones. Una es continuar como bloque propio y la otra construir una opción más amplia con ellos. Todo está sobre la mesa”, señalaron desde el radicalismo porteño, aunque en Volvamos no lo ven como una posibilidad concreta: “Por ahora vamos a seguir siendo los siete que somos hoy”. Una coalición entre ambos los ubicaría en la misma línea que VxM, con trece legisladores, una cifra para nada despreciable.

En el caso del Frente de Izquierda (FIT), el legislador Gabriel Solano dejará su banca y será reemplazado por Vanina Biasi. Estará acompañada por Andrea Datri, que tiene mandato hasta 2027. Mientras que la tercera banca ocupada actualmente por Mercedes Trimarchi no fue revalidada. Así las cosas, el FIT quedará representado por dos miembros en el seno del parlamento porteño.

En la futura composición de la Legislatura no estarán los legisladores Ramiro Marra, exlibertario, y Jorge Reta, ambos miembros del interbloque República. Tampoco serán de la partida Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, la socialista Jesica Barreto y la representante de Confianza Pública, María Sol Méndez.

Las negociaciones por las autoridades: Vicepresidencias, bloques y un hombre de Daniel Angelici

El próximo martes, cuando se concrete la jura de los nuevos miembros, también habrá definiciones sobre la estructura administrativa de la Legislatura. Se deberán elegir a las nuevas autoridades. La Vicepresidencia Primera aparece en los papeles como el rol más jugoso y deseado. Es quien lleva adelante las sesiones en ausencia de la presidenta de la cámara, Clara Muzzio, actual vicejefa de Gobierno porteño.

El legislador del PRO, Matías López, un hombre de confianza en el ecosistema porteño del ministro del Interior, Diego Santilli, ocupa dicho rol desde que fue electo en 2023. Entre los colegas lo señalan como una persona de diálogo, pata fundamental de la construcción de consenso en el escenario de debilidad parlamentaria en el que se encuentra el oficialismo. Pero su futuro no está asegurado.

MATÍAS LOPEZ Matías López, actual vicepresidente primero de la Legislatura.

En los pasillos y despachos del Palacio de la calle Perú se debate quién debe ocupar ese lugar. En principio, por usos y costumbres, le corresponde al oficialismo. En el PRO aún no hay definiciones al respecto, según consultó Ámbito, aunque López corre con ventaja: su rol en las discusiones recientes para la aprobación del Presupuesto 2026 le dio mayor impulso. Incluso en la oposición, desde LLA hasta el peronismo, ven con buenos ojos su continuidad. "López llegó silbando bajito y su gestión fue así. Tuvo buen diálogo y trato con todos. Hay que ver ahora cómo sigue", expresó una importante voz del parlamento.

La discusión por estas horas tiene como protagonista a un viejo conocido de la arena porteña: el expresidente de Boca Juniors, Daniel "El Tano" Angelici, persona de confianza del alcalde y del expresidente Mauricio Macri, cuya influencia sobre el Ejecutivo creció luego de la derrota en las elecciones porteñas, ya que fue convocado de forma no oficial para intentar encausar el devenir del gobierno, acercando personas de confianza a la estructura del Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales consultadas por este medio confirmaron que Angelici aspira a colocar a uno de sus alfiles en un cargo de relevancia. Se trata de Cristian Gribaudo, senador bonaerense saliente y excandidato a presidente del club de la ribera. En los pasillos parlamentarios dan por hecho que será el nuevo Secretario Administrativo de la Legislatura: "Está confirmado. Va a ser Gribaudo", dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones. De ser así, ocupará un lugar de relevancia ya que tendría bajo su cargo el manejo de la caja del Palacio, cuyo presupuesto rondó los $159 mil millones este año.

La cuestión de fondo radica en si ese rol debería ser ocupado por una persona afín a López o a Angelici. Si efectivamente se impone el segundo, tal como aseguran que ocurrirá, puede que el legislador no revalide su cargo como Vicepresidente Primero. En ese caso, quien asomaría para sucederlo es su compañera de banca y presidenta de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela, una voz valorada en el bloque por su trabajo en la sanción del Servicio Penitenciario. Se trata de una mujer cercana también al Tano.

Otro de los puntos salientes es el rol que tendrá Lospennato. Entre sus pedidos para asumir la banca aseguran que solicitó ser nombrada Vicepresidenta, lo que desató enojos en el PRO. "Hay una pelea de egos. Lospennato llegó pisando fuerte y no gustó su actitud. Mauricio (Macri) está enojado", dijo otro representante porteño, que no dudó en calificar el escenario como "un gran quilombo” sin definición.

Luego de disipar las dudas, confirmó que asumirá su banca, dejando de lado los dos años de mandato que le restaban por cumplir en la Cámara de Diputados de la Nación. Cumplirá con la palabra que le dio en su momento al alcalde porteño, quien a su vez, le entregará a cambio la presidencia del bloque. "Es un pedido y una decisión directa del jefe de Gobierno, Jorge Macri”, afirmaron desde el entorno del legislador Nieto, actual titular del espacio.

Una vez definido el cargo más cotizado, se conocerán también los nombres para las dos restantes vicepresidencias: la segunda la ocupa Matías Lammens, como representante de la primera minoría peronista, mientras que la tercera está bajo la tutela de Ocaña. "Hasta que no se sepa quién seguirá en la Vicepresidencia Primera, no se sabrá qué ocurrirá con el resto de los cargos. Todos están esperando ver qué definición toma el PRO", añaden desde la Legislatura.

matias lammens Matías Lammens, vicepresidente segundo de la Legislatura.

En el PJ hay una negociación abierta entre el sector de La Cámpora, liderada por el senador Mariano Recalde, y Nuevo Espacio de Participación, el partido que lidera el auditor Juan Manuel Olmos, por dos frentes: la jefatura del bloque y el nombre que colocarán en la Vicepresidencia Segunda, si es que efectivamente continúa en manos pejotistas.

Respecto a la presidencia de la banca, hoy ocupada por Neira de NEP, en el peronismo aseguran que correspondería que vuelva a la agrupación kirchnerista debido al acuerdo de rotación: un año para cada espacio. En lo que respecta a la Vicepresidencia, el argumento que esgrimen en La Cámpora para poner un nombre propio es el crecimiento en cuanto a votos que logró Fuerza Patria en la última campaña nacional dentro del distrito en comparación con la elección de mayo: la primera estuvo planificada por el sector de Olmos y, pese al segundo lugar, superaron performance históricas, y la segunda fue ordenada por Recalde, y logró subir la vara.

Por lo pronto, los nombres posibles aún son inciertos. En el caso de Lammens, afirman que tiene la voluntad de seguir y que, para eso, podría contar con cierto consenso en el peronismo, aunque las negociaciones seguirán abiertas hasta último minuto. En el caso de la Vicepresidencia Tercera, en el entorno de Ocaña remarcan que no tiene la intención de renovar.