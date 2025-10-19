Juan Schiaretti pidió "volver al sentido común" y que cada provincia "esté en condiciones para crecer"







El candidato a diputado en Provincias Unidas encabezó un acto en Córdoba junto al gobernador Martín Llaryora.

Juan Schiaretti encabezó un acto de campaña junto a Martín Llaryora.

El exgobernador y candidato a diputado nacional de Córdoba por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, encabezó junto al mandatario actual, Martín Laryora, un acto de campaña en el barrio Alberdi en Río Cuarto y enfatizó que el país debe "volver al sentido común", y que cada provincia "esté en condiciones para crecer".

En ese sentido, apuntó que se necesitan "obras, industria, salud y educación públicas para que haya futuro" y aseguró: "Desde Provincias Unidas queremos devolverle al interior las oportunidades que se llevó el centralismo".

"Provincias Unidas nace del interior que nunca dejó de trabajar. Queremos que Argentina vuelva a generar empleo, que premie al que produce, al que educa, al que invierte. Un país donde el Estado acompañe sin ahogar, con equilibrio fiscal, pero también con justicia social", agregó Schiaretti.

Manteniendo un tono de optimismo, también dijo que Argentina tiene que "volver a creer en sí misma" e instó, para lograr este objetivo, al "diálogo, a la producción y a respetar a quien piensa distinto". El exgobernador tomó el ejemplo de su provincia y señaló: "El camino que ya demostramos en Córdoba y vamos a llevar al Congreso: el del trabajo, la sensatez y la esperanza".

Martín Llaryora pidió ir a votar el domingo: "Estamos palo a palo" Por su parte, Llaryora destacó la candidatura de Schiaretti y celebró que haya accedido a postularse: "Finalmente lo fue porque no quiere que haya otro fracaso en la Argentina”.

Respecto a los pronósticos para los comicios legislativos de la semana que viene, anticipó: "Estamos palo a palo. No nos sobra ningún voto. El único que le puede ganar a Milei es Schiaretti. El que no vota a Juan lo vota a Milei”, dijo y le pidió a la dirigencia y a la militancia: “Necesitamos que se pongan la campaña al hombro”.