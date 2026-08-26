El Gobierno avanza en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina y sumó a la provincia de Buenos Aires

Karina Milei se reunió con representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Durante la jornada se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios en los que participará el pontífice.

El Gobierno avanza en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este miércoles la segunda reunión de trabajo para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a Argentina, y la primera de carácter interjurisdiccional. El encuentro se llevó a cabo con representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Durante la jornada se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias.

En ese marco, se informó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos para los eventos durante la recepción del Santo Padre.

Luego de esa visita, se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización, y continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas.

Karina Milei se reunió con representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Del encuentro también participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo , respectivamente; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Los ministros bonaerenses, Bianco, Javier Alonso; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, pudieron participar por primera vez del encuentro tras haber reclamado su presencia en la organización de la visita del pontífice, debido a que las actividades se desarrollarán en la basílica de Luján y podrían asistir entre 3 y 4 millones de personas.

La Iglesia confirmó dónde se hospedará el Papa y qué lugares visitará

La visita del papa León XIV a la Argentina ya cuenta con algunas de sus principales paradas definidas. El pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, que funcionará como base durante sus desplazamientos por el país, según confirmó Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, después de reunirse con el líder de la Iglesia católica en el Vaticano.

En declaraciones a radiales, Scheining adelantó que el esquema preliminar contempla actividades el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján. Durante esas jornadas, León XIV regresará a la Nunciatura porteña para descansar.

La agenda todavía no quedó cerrada y también se analizan encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.