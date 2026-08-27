León XIV recibió a la CEA antes de su visita a la Argentina + Agregar ámbito en









El Sumo Pontífice mantuvo un encuentro con Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado, para analizar la situación de la Iglesia en el país y avanzar en los detalles de su próxima llegada.

León XIV avanzó con la CEA en los preparativos para noviembre.

El papa León XIV recibió este jueves al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, para conversar sobre la situación de la Iglesia en el país y avanzar en los preparativos de su próxima visita. El Pontífice viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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Según informó la CEA, la reunión se desarrolló en un clima “cordial y afable”. Durante el encuentro, León XIV expresó su entusiasmo por el viaje y aseguró que conoce las distintas alternativas que se están evaluando para organizar su recorrido por el país.

Uno de los principales objetivos planteados es que la visita tenga “un carácter eminentemente pastoral”. La intención es que la presencia del Papa no se limite a las actividades previstas durante esos días, sino que también pueda dejar resultados duraderos para la Iglesia y para la sociedad argentina.

Colombo, quien además es arzobispo de Mendoza, y Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, forman parte del proceso de organización que lleva adelante el Episcopado argentino de cara a la llegada del Pontífice.

La CEA destacó que los preparativos continúan “con alegría y esperanza”, mientras se terminan de definir los detalles de la agenda. El Vaticano ya confirmó que León XIV estará en Argentina durante cuatro días, luego de comenzar su gira sudamericana en Uruguay.

León XIV recibió a obispos argentinos antes de su esperado viaje. León XIV recorrerá tres países en noviembre El viaje apostólico comenzará el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de noviembre. La primera etapa será en Uruguay, donde el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida hasta el 8 de noviembre. Ese mismo día llegará a la Argentina. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de trasladarse a Perú el 11 de noviembre. En ese país permanecerá hasta el 17 y visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. La visita a la Argentina forma parte del primer gran viaje internacional de León XIV desde que asumió como Papa. Su llegada será también una oportunidad para que el Pontífice mantenga contacto con distintas comunidades y conozca de cerca la realidad social y religiosa del país.