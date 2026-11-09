El papa León XIV recibió a cinco víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia

El Sumo Pontífice habló individualmente con los damnificados y escuchó sus historias. También se comprometió a atender sus propuestas para avanzar en caminos de reparación.

El papa León XIV se reunió este lunes en la Nunciatura de Buenos Aires con víctimas de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia Católica en Argentina. El encuentro se llevó a cabo minutos después de la misa histórica que se realizó en Palermo y en la antesala del Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina. Qué dijo el Vaticano.

El Sumo Pontífice recibió a cinco damnificados y, tal como había anticipado la Santa Sede, les expresó su cercanía con quienes sufrieron y todavía sufren las consecuencias de esa violencia, además de escuchar a cada uno y sus propuestas para avanzar en caminos de reparación y garantizar que la Iglesia sea un espacio seguro.

“En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con 5 personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país , presentadas por la Iglesia local", informó el Vaticano en un comunicado oficial.

El encuentro duro poco aproximadamente una hora, según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, durante el cual el Papa "habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia” .

Antes de finalizar, León XIV les impartió su bendición y les agradeció el encuentro y su testimonio de fe. Pero también les manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia.

Los reclamos de las víctimas antes de la visita a la Argentina

En la víspera de la llegada de León XIV al país, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y la organización argentina Adultxs por los Derechos de la Infancia difundieron una serie de exigencias. Entre ellas, reclamaron que la Iglesia aparte de inmediato a todos los integrantes del clero y religiosas acusados de abuso sexual mientras avanzan las investigaciones de la Justicia ordinaria.

Las organizaciones también pidieron “rendición de cuentas y consecuencias” para los miembros de la jerarquía eclesiástica que encubrieron delitos y promovieron una cultura de silencio. Además, reclamaron asistencia económica, física y psicológica para las personas sobrevivientes y la creación de comisiones públicas de rendición de cuentas y reparación. En ese sentido, cuestionaron el “doble estándar” que, según plantearon, reciben las víctimas de América Latina frente a las de Europa y América del Norte.

Algunos grupos de sobrevivientes ya manifestaron su intención de participar de los encuentros anunciados por el Vaticano. Entre ellos se encuentran víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza y representantes de 43 ex numerarias auxiliares del Opus Dei que denunciaron haber sido víctimas de trata de personas. En cambio, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos rechazó la visita y anunció que no tiene “ninguna intención” de reunirse con el Pontífice.

Las cifras de los abusos en Argentina y América Latina

En Argentina no existe un registro oficial unificado que permita establecer cuántas personas sufrieron abusos sexuales dentro de la Iglesia. Una investigación de elDiarioAR publicada en 2022 identificó a 128 sacerdotes, monjas y religiosos denunciados por abuso sexual durante las dos décadas posteriores al caso de Julio César Grassi. De ese total, solo 31 recibieron una condena judicial.

La falta de estadísticas centralizadas también dificulta dimensionar el problema en el resto de la región. En 2019, la organización británica Child Rights International Network (CRIN) relevó denuncias de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia y consignó 550 víctimas en México, 243 en Chile, 137 en Colombia y 129 en Argentina.

A nivel internacional, entre 2006 y 2016 la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió 6.000 denuncias por abuso sexual, de las cuales 3.420 correspondían a hechos contra menores de edad. Por su parte, la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores informó que 848 religiosos fueron expulsados o reducidos al estado laical tras las acusaciones.

Los casos que marcaron a la Iglesia en la región

Uno de los antecedentes más conocidos en América Latina es el del sacerdote chileno Fernando Karadima, acusado de abusar sexualmente de menores mientras se desempeñaba en la parroquia El Bosque, entre la década de 1980 y comienzos de los 2000. En 2011, el Vaticano dispuso que llevara una vida de oración y penitencia. Siete años después, en 2018, el papa Francisco lo expulsó del sacerdocio.

En México, otro caso emblemático fue el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Al menos 20 seminaristas de su congregación lo denunciaron ante el Vaticano desde 1976. La investigación fue archivada durante el pontificado de Juan Pablo II y se reabrió después de su muerte. En 2006, Benedicto XVI le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia. Investigaciones posteriores determinaron que Maciel había abusado de más de 60 menores.

Otro antecedente es el de Juan Cuatrecasas, quien denunció en 2008 haber sufrido abusos sexuales por parte de José María Martínez Sanz, integrante del Opus Dei. El acusado recibió una condena de 11 años de prisión, que luego fue reducida a dos. En 2014, Cuatrecasas llevó su reclamo al papa Francisco. La investigación fue archivada y Martínez Sanz continuó dando clases. Su expulsión definitiva del Opus Dei llegó recién en marzo de 2025.