Quién es Verónica San Martín, la cartonera que le habló a León XIV en el encuentro de la UCA + Agregar ámbito en









Recicladora urbana y referenta del mundo cooperativista, tomó la palabra para exponer sobre la situación de miles de trabajadores de la economía popular.

Verónica San Martín habló ante el papa León XIV sobre las condiciones laborales de los recicladores urbanos.

Verónica San Martín, recicladora urbana y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos, fue una de las cinco expositoras que tomaron la palabra en el el Encuentro del Mundo del Trabajo para hablarle al papa León XIV respecto de la situación que atraviesan millones de argentinos en una época de fuertes cambios locales e internacionales. En su testimonio puso en valor la comunidad organizada como principal red de contención frente a la crisis y transmitió la realidad de miles de trabajadores de la economía popular.

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Durante su intervención, la referenta del cooperativismo expuso ante el Sumo Pontífice cómo los sectores marginados logran formalizar su actividad a través de la organización colectiva: "Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos", expresó en la lectura de su carta.

Su testimonio expuso las problemáticas estructurales que atraviesan los sectores populares en la Argentina. “Yo antes trabajaba limpiando una clínica y cuidando niños. Perdí mi trabajo y, después de atravesar una situación de violencia de parte de mi pareja, tuve que irme de mi casa con mis hijas. Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa”, reveló la trabajadora de 45 años, madre de dos hijos y recicladora urbana en la localidad de Ensenada.

En ese contexto, denunció la persecución y criminalización que sufren los recolectores en la vía pública, quienes habitualmente padecen el secuestro de sus carros y herramientas por parte de las fuerzas policiales que les impiden realizar sus tareas con normalidad. “En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros", contó.

"Pero también -dijo San Martín- en la calle nos encontramos y nos organizamos. Formamos nuestra cooperativa, Recicladores Unidos, hoy somos más de 200. Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común”, dijo. Y agregó: “Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar.”

La economía popular, parte de la agenda de Francisco que retomó León XIV en su visita a la Argentina La exposición materializó el concepto de los "poetas sociales" acuñado por el papa Francisco para referirse a los integrantes de los movimientos populares y de la economía popular por su capacidad de crear esperanza frente al descarte, la exclusión y el individualismo. En ese marco, San Martín explicó que, frente a la "cultura del descarte", las organizaciones populares construyen activamente una "cultura del encuentro". En el caso de "Recicladores Unidos", actualmente reúne a más de 200 trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada que desempeñan un servicio ambiental para cuidar la Casa Común, tal como definía Francisco al planeta, y en la integración laboral de personas que se recuperan de adicciones o que han sido liberadas del sistema penal. En el documento presentado en la UCA, la referenta de los recicladores urbanos puso en valor a la comunidad organizada como principal red de contención frente a la crisis. A su vez, el mensaje reafirmó el reclamo histórico por las 3T (Tierra, Techo y Trabajo), demandas que Francisco consagró como "derechos sagrados" dentro de la Doctrina Social de la Iglesia y que recogió León XIV en su discurso de este lunes. "Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás", concluyó Verónica en su lectura, solicitando al Pontífice una palabra de acompañamiento para los trabajadores excluidos que construyen su propia fuente laboral. En este encuentro, como representantes de la economía popular también participaron Dina Sanchez y Laura Cibelli de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); Matías Capoblanco referente cartonero de la FACCYR; Romina Padilla, referenta de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); José Ruiz Diaz, representante de la organización de Liberados/as y Adrián Becerra de Vientos de Libertad-MTE un espacio que acompaña a personas que atraviesan problemáticas de consumo.

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