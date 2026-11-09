Victoria Villarruel explicó por qué no asistió a la misa del papa León XIV: "Nunca recibimos el QR"

La vicepresidenta reveló que no recibió la credencial para poder acceder a la ceremonia. En su lugar asistió el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La ruptura política entre Javier y Karina Milei con Victoria Villarruel no tiene vuelta atrás y este lunes mostró un nuevo capítulo en el marco de la misa que el papa León XIV brindó ante 2,5 millones de personas en el barrio de Palermo. La vicepresidenta de la Nación reveló que no recibió la credencial de acceso para poder asistir y se quedó afuera de la delegación del Poder Ejecutivo.

El presidente y la secretaria general de la Presidencia encabezaron esta mañana la representación de gobierno nacional que acudió a la primera ceremonia del Sumo Pontífice en la Argentina. Los secundaron buena parte del Gabinete, entre ellos Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno, junto al titular de Diputados, Martín Menem.

En las primeras filas estuvieron también el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a su esposa Belén Ludueña y su hijo Vito, quienes compartieron espacio con la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y su esposo, Jorge Aguado.

En representación del Senado no asistió Villarruel, sino el presidente provisional Bartolomé Abdala, en una nueva muestra de la pelea interna que tiene lugar en el oficialismo desde 2024.

La vicepresidenta no fue invitada por el Gobierno, según explicó horas después. "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad", explicó.

Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 9, 2026

De todas maneras, destacó la importancia histórica de la presencia de León XIV en el país, a quien tuvo la oportunidad de saludar en el encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Libertad el domingo por la noche.

"Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", resaltó, en un mensaje que esconde una crítica hacia el presidente Milei.

Diálogo y búsqueda de acuerdos, el pedido de León XIV a la política argentina

En su discurso ante el Palacio Libertad el domingo por la noche, horas después de arribar a la Argentina, el papa León XIV habló ante representantes de todo el arco político y pidió por el diálogo y “la búsqueda paciente de acuerdos”, en un tiro por elevación a la política nacional y al Gobierno.

"La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro. Por eso, la democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada", señaló el Santo Padre.

Para León XIV, la democracia se fortalece también "en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

La presencia del Papa logró “el milagro” de convocar a todo el arco político argentino, según señaló uno de los asistentes al encuentro. Volvieron a estar en un mismo acto el presidente Milei y Victoria Villarruel. La vicepresidente estuvo en primera fila y se la vio conversando, entre otros, con el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

Cuando terminó su discurso, llamó la atención que el Papa se acercó a saludar a Villarruel y mantuvo una breve conversación -en ese momento, Milei que acompañaba a León XIV siguió caminando-. Los más suspicaces creyeron ver en este movimiento un “gesto político” del jefe de la Iglesia.

Sin embargo, el diálogo duró apenas unas horas porque este lunes desde el Gobierno no habilitaron el ingreso de la Vicepresidenta de la Nación a la misa que se llevó a cabo en el barrio de Palermo que congregó a unas 2,5 millones de personas.