León XIV habló en la UCA de Enrique Shaw, empresario argentino y futuro beato.

En el segundo día de su visita a la Argentina, el Pontífice recordó al fundador de la Universidad Católica Argentina, impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia y camino a la beatificación.

El papa León XIV destacó este lunes la figura del venerable Enrique Shaw durante su discurso en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) , donde encabezó un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Frente a empresarios, dirigentes sindicales, referentes de organizaciones sociales y miembros del ámbito académico, el Pontífice reivindicó el pensamiento del empresario argentino y su concepción de la actividad industrial como una comunidad de personas.

"En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia", afirmó León XIV, quien también se refirió a él como " el futuro beato ".

En ese sentido, recordó que Shaw entendía que la industria "no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas". La frase ya había sido utilizada por el propio León XIV en un mensaje dirigido a los participantes de la 31.ª Conferencia Industrial Argentina , en noviembre de 2025.

El Papa también hizo referencia al vínculo de Shaw con la UCA, institución que contribuyó a fundar y en la que su pensamiento fue estudiado. Para ilustrar su concepción del empresariado, recuperó una de sus reflexiones: " Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera ".

En el segundo día de su visita a la Argentina, el Pontífice recordó al fundador de la Universidad Católica Argentina, impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia y camino a la beatificación.

La cita, tomada de sus notas y apuntes personales, continúa con una definición de su manera de entender el trabajo: " Esta es una misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión ".

A partir de ese ejemplo, León XIV sostuvo que la vocación empresarial constituye "una noble tarea" cuando está orientada por la función social de la propiedad y del capital. Reconoció el papel de los empresarios en la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza, pero advirtió sobre los riesgos de convertir el beneficio económico en el único criterio de éxito. Cuando eso ocurre, señaló, la empresa se deshumaniza y se transforma en "una estructura de pecado que genera exclusión".

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino camino a la beatificación

Enrique Shaw nació en París en 1921 y murió en Buenos Aires en 1962, a los 41 años. Fue oficial de la Armada Argentina, empresario y padre de nueve hijos. Llegó a dirigir la vidriería Rigolleau, donde impulsó iniciativas de asistencia sanitaria, formación y protección social para los trabajadores y sus familias. También fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y participó en la creación de la UCA.

Su pensamiento estuvo profundamente influenciado por la Doctrina Social de la Iglesia, particularmente por la encíclica Rerum Novarum, publicada por el papa León XIII en 1891. El documento abordó las condiciones laborales de la época y defendió la dignidad de los trabajadores, el salario justo y el derecho de asociación. Esa relación entre la fe y la actividad empresarial es uno de los aspectos que León XIV recuperó al presentarlo como una referencia para el mundo del trabajo.

Enrique Shaw, a un paso de la beatificación

La causa de canonización de Enrique Shaw dio un paso decisivo el 18 de diciembre de 2025, cuando el papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión. El caso corresponde a la recuperación de un niño de cinco años que en 2015 sufrió un grave traumatismo de cráneo tras recibir una patada de un caballo en Suipacha, provincia de Buenos Aires.

El menor atravesó varias intervenciones quirúrgicas y, cuando los médicos evaluaban realizar una nueva operación, el líquido acumulado en su cerebro comenzó a drenar espontáneamente. La recuperación no encontró una explicación científica y el caso fue sometido a un proceso de evaluación por las autoridades eclesiásticas. La consulta médica del Vaticano consideró que la supervivencia del niño no podía explicarse científicamente, mientras que las instancias teológicas y la asamblea de cardenales y obispos también dieron su aprobación.

El reconocimiento de sus virtudes heroicas había llegado antes, el 24 de abril de 2021, durante el pontificado de Francisco, cuando fue declarado venerable. Con la aprobación del milagro por parte de León XIV, quedó habilitado el camino para su beatificación, cuya ceremonia todavía debe ser oficializada por la Santa Sede.