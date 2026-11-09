León XIV en la UCA: las frases más fuertes sobre trabajo, economía y dignidad humana + Agregar ámbito en









El Papa reunió a empresarios, sindicalistas y trabajadores en la Universidad Católica Argentina y dejó definiciones contundentes sobre el bien común, el empleo y los riesgos de la inteligencia artificial.

El Papa tuvo un fuerte discurso sobre la economía, el rol de los empresarios y el Estado.

En su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, León XIV volvió a poner el foco en la centralidad de la persona. Ante sindicalistas, empresarios y movimientos sociales, el Papa recuperó el legado de Francisco y marcó con claridad los límites de un modelo que subordina al ser humano a la lógica del mercado o de la tecnología.

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El mensaje combinó reivindicación del trabajo digno, defensa de los cuerpos intermedios y una advertencia directa sobre la Inteligencia Artificial. No fueron palabras genéricas: el pontífice habló de dignidad herida, de progreso incompleto y de la necesidad de superar tanto el individualismo como el corporativismo que solo mira intereses sectoriales.

Las frases más contundentes del discurso del papa León XIV en la UCA El trabajo como dimensión irrenunciable “En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones”.

Y fue más lejos: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”.

Economía al servicio de la persona Repitió la frase que ya había dicho ante las autoridades: “La economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.

Agregó una definición de fondo: “El bien común exige superar el individualismo estéril y el corporativismo utilitarista”. Inteligencia artificial y exclusión laboral “Se levantan las banderas de la Inteligencia Artificial sin custodia de la dignidad humana, exiliando a las personas de la vida laboral y alejándolas del bien común”. Y cerró con una frontera clara: “El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”. Subsidiaridad y movimientos populares Valoró el rol de los cuerpos intermedios y de quienes se organizan desde abajo: “Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, los cartoneros, los campesinos, los artesanos son expresiones vivas de esta subsidiaridad activa… Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Abogan por esas 3T: Tierra, techo y trabajo”. Sobre el Estado precisó: “El Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios, manteniendo el poder regulador para el bien común”. Y dejó una sentencia sobre el verdadero progreso: “No es verdadero progreso lo que solo aumente las oportunidades de algunos”.