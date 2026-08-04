Debate por la ley de Tierras en el Senado: Victoria Villarruel define si habilita a Anabel Fernández Sagasti a votar de manera virtual

La senadora mendocina pidió participar de manera remota en la sesión del jueves por una prescripción médica que le impide viajar debido a su embarazo de 32 semanas.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , deberá resolver en las próximas horas el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para participar de manera virtual de la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de Tierras . La legisladora mendocina presentó formalmente la solicitud la semana pasada, amparada en una prescripción médica que le impide realizar traslados de larga distancia debido a su avanzado embarazo.

El planteo fue elevado directamente a Villarruel, quien recibió el pedido y respondió que lo analizaría junto con su equipo jurídico. Según trascendió, la vicepresidenta se mostró "receptiva" ante la situación planteada por la senadora, aunque todavía no tomó una decisión definitiva sobre si permitirá su participación remota y, en particular, su voto durante la sesión.

Fernández Sagasti cursa actualmente un embarazo de 32 semanas y, de acuerdo con la documentación presentada ante las autoridades de la Cámara alta, cuenta con una "prescripción médica estricta" que le prohíbe realizar viajes de larga distancia. En su presentación dejó expresamente asentado que la única imposibilidad que atraviesa en este momento está vinculada con su traslado desde Mendoza hasta Buenos Aires.

La senadora adjuntó al pedido la certificación médica correspondiente, en la que se indica "reposo relativo y contraindicación de traslados". Según argumentó, la solicitud no pretende anticipar su licencia por maternidad ni implica una renuncia o eximición de sus responsabilidades como legisladora, sino que busca garantizar el ejercicio de su función parlamentaria mientras persista la restricción médica.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3

El pedido también fue formulado con carácter excepcional, individual y transitorio. La autorización, en caso de ser concedida, regiría únicamente hasta el inicio de la licencia formal por maternidad o hasta que cese la contraindicación médica para realizar traslados de larga distancia.

En su presentación, Fernández Sagasti planteó además que la Cámara utilice los protocolos de verificación de identidad que ya fueron implementados en anteriores oportunidades para garantizar la participación remota de los legisladores. De esta manera, busca que su imposibilidad de viajar no se traduzca en una limitación para ejercer su derecho a participar y votar en el recinto.

Ley de Tierras: Anabel Fernández Sagasti pidió participar de manera virtual en la sesión por su avanzado embarazo. Senado

La senadora peronista dejó, además, una reserva de carácter judicial. En la nota dirigida a Villarruel anticipó que podría acudir a la Justicia Federal "en caso de una denegatoria que vulnere la representación de la provincia de Mendoza en el Congreso", una advertencia que suma presión sobre la decisión que deberá adoptar la titular del Senado.

El planteo adquiere particular relevancia por el momento en el que fue presentado. La sesión del jueves tendrá como uno de sus principales temas el proyecto de ley de Tierras, una iniciativa que el oficialismo busca aprobar luego de introducir modificaciones para conseguir el respaldo de sectores aliados. La votación se anticipa ajustada y cada banca puede resultar determinante para el resultado final.

En ese escenario, la eventual participación virtual de Fernández Sagasti puede tener impacto directo sobre la correlación de fuerzas en el recinto. La senadora integra el bloque peronista y mantiene una posición crítica respecto de la iniciativa impulsada por el Gobierno, por lo que su presencia y su voto podrían ser relevantes durante el debate.