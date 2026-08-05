Osvaldo Jaldo se despegó del Gobierno y advirtió que dos senadoras tucumanas podrían votar contra la ley de Tierras

Se trata de Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, quienes integran el bloque Independencia, del oficialismo provincial. El mandatario aseguró que ambas le plantearon su rechazo a la iniciativa del Gobierno. Se anticipa un final cerrado.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , se desmarcó este miércoles de la Casa Rosada y advirtió que dos senadoras de la provincia podrían votar en contra de las modificaciones a la ley de Tierras, un anunció que pone en jaque la aprobación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que la Cámara alta se dispone a discutir mañana.

El mandatario admitió que mantuvo conversaciones con Sandra Mendoza y Beatriz Ávila , las dos legisladores de Independencia, el bloque del oficialismo tucumano, quienes le transmitieron su rechazo a la iniciativa. "Son personas que no cambian de posición", sostuvo Jaldo en referencia a las dirigentes.

“Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá, que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas , porque yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras”, sumó el mandamás norteño.

Cabe recordar que, además de Mendoza y Ávila, Tucumán tiene una tercera banca en el Senado, hoy en manos del exgobernador Juan Manzur , quien mantiene distancia del actual cacique. Se descuenta que Manzur votará en contra del proyecto del oficialismo.

Jaldo, en tanto, planteó su postura sobre la propiedad de las tierras y señaló: “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”.

Osvaldo Jaldo y Sandra Mendoza, una de las senadoras del bloque Independencia.

El Gobernador también indicó que el proyecto recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo y remarcó la necesidad de analizar esos cambios antes de su votación.

En ese marco, expresó: “Por supuesto que hay que leer las modificaciones que hicieron en el proyecto, porque hasta hoy están haciendo modificaciones porque no están los votos para sancionarla, creo que hace falta 40 votos, no los tienen en el Senado. Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.

Distancia de senadores aliados

De esta manera, senadores aliados y dialoguistas toman distancia del Gobierno, aunque la verdad se conocerá recién en dos etapas: primero, a la hora del quorum; luego, en la votación.

En las últimas horas, dos espadas radicales hicieron público su rechazo al proyecto. Uno fue el pampeano Daniel Kroneberger, quien mantenía silencio de radio. El otro, el catamarqueño Flavio Fama. De todos modos, la situación de Fama es particular, ya que no podrá asistir al recinto.

Actualmente, el legislador se repone de una operación en la rodilla, por lo que solicitó votar a la distancia. Lo mismo reclamó la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti, imposibilitada de viajar por su embarazo. Ambos se oponen a la iniciativa oficial.

La titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó a que el plenario defina si los dirigentes pueden participar de manera remota o no. Se cree que en esa pulseada podría definirse la suerte final del texto, ya que se anticipa un epílogo voto a voto.