Ley de Tierras: Villarruel activa bomba para el Gobierno y autoriza a senadora peronista a votar a distancia

Anabel Fernández Sagasti había pedido participar de manera remota en la sesión del jueves por una prescripción médica que le impide viajar debido a su embarazo de 32 semanas.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , resolvió autorizar este martes el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para participar de manera virtual de la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de Tierras . La legisladora mendocina había presentado formalmente la solicitud amparada en una prescripción médica que le impide realizar traslados de larga distancia debido a su avanzado embarazo.

Según la orden, Villarruel autorizó a Sagasti a votar de modo remoto ad referéndum de lo que decida la Cámara el jueves . Lo que aún se desconoce es con que forma de conteo se decidirá su participación en el Congreso, si es con mayoría simple o agravada .

En caso de una mayoría simple, se necesitarían más votos a favor que en contra entre los presentes, mientras que la mayoría agravada exigiría un número mucho mayor, como dos tercios del cuerpo.

De ser autorizada, la participación remota se realizaría, preferentemente, desde la sede de la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza . De todas maneras, la senadora podría participar desde otro lugar en caso de ser necesario por su condición.

"Su participación remota se computara, a los fines de quórum y de las votaciones que se realicen, en igual forma que la participación presencial", concluye el texto.

La respuesta de Anabel Fernández Sagasti

A través de sus redes sociales, la senadora manifestó su alegría por la orden que dio lugar a su pedido de participación remota y agradeció a quienes le brindaron apoyo.

"Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos. Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización. Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo. Fueron una caricia al alma", expresó.

Además, agregó: "Es tiempo de volver a ser razonables en Argentina y abandonar la locura. Siempre hay que pelear por lo que es justo, aunque muchos te digan que abandones."

Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos.



Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización.



Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo.… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

El pedido de Anabel Fernández Sagasti

Fernández Sagasti cursa actualmente un embarazo de 32 semanas y, de acuerdo con la documentación que presentó ante las autoridades de la Cámara alta, cuenta con una "prescripción médica estricta" que le prohíbe realizar viajes de larga distancia. En su presentación dejó expresamente asentado que la única imposibilidad que atraviesa en este momento está vinculada con su traslado desde Mendoza hasta Buenos Aires.

Fernández Sagasti cursa actualmente un embarazo de 32 semanas. Mariano Fuchila

La senadora adjuntó al pedido la certificación médica correspondiente, en la que se indica "reposo relativo y contraindicación de traslados". Según argumentó, la solicitud no pretende anticipar su licencia por maternidad ni implica una renuncia o eximición de sus responsabilidades como legisladora, sino que busca garantizar el ejercicio de su función parlamentaria mientras persista la restricción médica.

El pedido también fue formulado con carácter excepcional, individual y transitorio. La autorización, en caso de ser concedida, regiría únicamente hasta el inicio de la licencia formal por maternidad o hasta que cese la contraindicación médica para realizar traslados de larga distancia.

En su presentación, Fernández Sagasti planteó además que la Cámara utilice los protocolos de verificación de identidad que ya fueron implementados en anteriores oportunidades para garantizar la participación remota de los legisladores. De esta manera, busca que su imposibilidad de viajar no se traduzca en una limitación para ejercer su derecho a participar y votar en el recinto.

La senadora peronista dejó, además, una reserva de carácter judicial. En la nota dirigida a Villarruel había anticipado que podría acudir a la Justicia Federal "en caso de una denegatoria que vulnere la representación de la provincia de Mendoza en el Congreso", una advertencia que suma presión sobre la decisión que deberá adoptar la titular del Senado.

La sesión del jueves tendrá como uno de sus principales temas el proyecto de ley de Tierras, una iniciativa que el oficialismo busca aprobar luego de introducir modificaciones para conseguir el respaldo de sectores aliados. La votación se anticipa ajustada y cada banca puede resultar determinante para el resultado final.

En ese escenario, la eventual participación virtual de Fernández Sagasti puede tener impacto directo sobre la correlación de fuerzas en el recinto. La senadora integra el bloque peronista y mantiene una posición crítica respecto de la iniciativa impulsada por el Gobierno, por lo que su presencia y su voto podrían ser relevantes durante el debate.