Ley de Tierras: gobernadores dialoguistas se rebelaron contra el proyecto y testearon poder de fuego

A un día de la sesión, un puñado de provincias aliadas anticipó votos negativos para el proyecto y golpeó al oficialismo, que finalmente quitó ese capítulo del articulado. El desafío del equilibrio entre Nación y la presión de la sociedad.

Un día antes de que el Senado trate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , un puñado de gobernadores dialoguistas se rebeló contra el capítulo que modifica la ley de Tierras y sumó presión a la Casa Rosada, que finalmente terminó quitando del texto ese pasaje ante el temor de una derrota altisonante en el recinto.

Aunque el oficialismo ya había accedido a cambios, como la elevación del 15% al 25% del tope de tierras que los extranjeros pueden adquirir, la propuesta final tampoco convenció a provincias aliadas, que hacían equilibrio entre el vínculo con la administración de Javier Milei y la oposición mayoritaria de parte de la sociedad a la iniciativa libertaria.

En la antesala de la convocatoria a sesión para el jueves, Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se manifestaron en contra del texto oficial y sacudieron el tablero, en una jugada que fue clave para que Patricia Bullrich acordara retirar esa parte del articulado en pos de mantener en pie del debate.

Con un escenario apretado como el que se anticipaba, el trío de mandatarios le garantizaba al Gobierno al menos cuatro de las luces verdes necesarias . También se distanció, más tarde, la salteña Flavia Royón - alfil de Gustavo Sáenz-, quien reconsideró su posición y saltó a la negativa.

El neuquino Rolando Figueroa ya había marcado diferencias. Días atrás, envió a la Legislatura de Neuquén un proyecto para modificar la ley de Tierras Fiscales en búsqueda de "propiciar la asignación de tierras fiscales a personas que tengan vinculación efectiva con la provincia , cumplan condiciones verificables y respeten objetivos de producción sostenible".

"Queremos que la tierra sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia", afirmó el líder patagónico. Algunos, sin embargo, leyeron que estaba blindando el pago propio antes de auxiliar a Nación en el Congreso. Actualmente, el dirigente solo cuenta con la banca de Julieta Corroza, cuyo voto finalmente sería en contra, admitieron fuentes a Ámbito.

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.



No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 5, 2026

Desde el entorno de sectores dialoguistas trascendió que la conferencia de Bullrich, en la que anunció los cambios al documento original, cayó muy mal, ya que anticipó votos que aún no estaban cerrados. Figueroa redobló la apuesta y este miércoles, al filo del debate, disparó: "No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional".

"De ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras. Queremos que las tierras sean para los argentinos, y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción", dijo en un video.

Al otro extremo del país, el tucumano Osvaldo Jaldo también salió a marcar la cancha. Jaldo, uno de los caciques más cercanos al oficialismo, comentó que Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, las dos senadoras de su bloque Independencia, le manifestaron el rechazo a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“He conversado con las dos senadoras nacionales – Beatriz Ávila y Sandra Mendoza- y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, indicó el jefe provincial. Manifestó, además, que él no puedo opinar por ellas y compartió una opinión propia: "La gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras”.

Acto seguido, planteó que en la historia "muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”, detalló.

La tercera banca de Tucumán en la Cámara alta la ocupa Juan Manzur, autónomo al gobernador. Manzur también sufragaría en contra, por lo que la provincia hubiera aportado tres luces rojas.

El misionero Hugo Passalacqua, en tanto, intentó incidir sobre sus los legisladores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut para que voten en contra. De todos modos, no es lineal, ya que los dirigentes quedaron en el fuego cruzado entre el mandatario y Carlos Rovira, quienes protagonizan la inédita fractura del oficialismo provincial. Arce y Rojas Decut son piezas clave para la Casa Rosada, ya que suelen acompañar la gran mayoría de iniciativas de Javier Milei.

Passalacqua sentó posición con un fuerte mensaje titulado "Lo que amamos no se vende". "Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos", dijo. Aclaró, además: "Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen".

LO QUE AMAMOS NO SE VENDE



Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.



Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 5, 2026

Días atrás, el mandatario misionero envió a la Legislatura el Presupuesto 2027, acompañado por una proclama con fuertes críticas a la administración libertaria, a la que acusó de aplicar "asfixia financiera" sobre las provincias. A la vez, el miércoles, compartió en sus redes un mensaje del diputado Oscar Herrera Ahuad sobre la importancia de la tierra.

Desde Catamarca, otro punto estratégico para el Gobierno, advirtieron a Ámbito: "Nosotros tenemos dictamen de minoría. Es eso o nada". El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, desembarcarán este jueves allí para la puesta en marcha de una serie de obras hídricas, en compañía del gobernador Raúl Jalil. Será casi en espejo al intento del Senado por sesionar.

En esta ocasión, los libertarios no contarían con el auxilio del peronismo no kirchnerista. La jujeña Carolina Moisés, que comparte el bloque Convicción Federal con el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Beatriz Ávila, también le bajó el pulgar a Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En la órbita de la salteña Flavia Royón, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, anticiparon su negativa.

Por otra parte, un condimento más para una sesión compleja per se será la situación del radical Flavio Fama (Catamarca) y de la peronista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), ambos imposibilitados de viajar por cuestiones de salud. Fama fue intervenido de la rodilla recientemente, mientras que Fernández Sagasti cursa un avanzado embarazo.

El tándem pidió que habiliten la votación remota, un reclamo que fue aceptado por la vicepresidente Victoria Villarruel, quien habilitó al plenario a definir si acceden o no. Los dos senadores ya anticiparon que votarán en contra del proyecto por lo que de su situación dependerá buena parte de lo que ocurra en el Congreso.

Villarruel no presidirá el debate ya que, al encontrarse fuera del país Milei, será la encargada de comandar el Poder Ejecutivo. La reemplazará el puntano Bartolomé Abdala, una buena noticia para el Gobierno: en caso de tener que desempatar, lo hará para el bando violeta.