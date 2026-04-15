Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: cuáles son los principales puntos del proyecto que impulsa el Gobierno + Seguir en









La iniciativa enviada por el Ejecutivo ya comenzó a debatirse en comisiones. Más límites a las expropiaciones, desalojos más rápidos, menos restricciones a la compra de tierras por extranjeros y modificaciones en la ley de manejo del fuego y la urbanización de barrios populares.

El Gobierno impulsa un proyecto que contempla cambios en el reegimen de expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego. Mariano Fuchila

El gobierno de Javier Milei avanza en el Senado con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales del paquete de reformas presentado este año. La propuesta busca reforzar el derecho de propiedad, limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes y acelerar procesos de desalojo, además de introducir cambios en tierras rurales, barrios populares y manejo del fuego.

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Este miércoles, el Senado reanuda en plenario de comisiones el debate del proyecto, en una jornada que prevé más de veinte exposiciones de especialistas, referentes sociales, constitucionalistas y representantes de organizaciones civiles. La reunión, convocada para las 15 en el Salón Azul, reúne a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde el oficialismo busca seguir acercando posiciones de cara al dictamen.

Los principales puntos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma del régimen de expropiaciones.

Entre los cambios más importantes se destacan:

Definición más restrictiva del concepto de utilidad pública

Obligación de justificar de forma específica, concreta y proporcional cada expropiación

cada expropiación Pago de indemnización total antes de que el Estado tome posesión del bien

Incorporación del lucro cesante dentro de la compensación económica

dentro de la compensación económica Actualización del monto por inflación e intereses comerciales

Federico Sturzenegger Senado Federico Sturzenegger, impulsor de la ley de propiedad privada. Mariano Fuchila Modificación del proceso judicial de desalojo La iniciativa propone:

Pasar al trámite sumarísimo , el más breve del Código Procesal

, el más breve del Código Procesal Permitir la desocupación anticipada antes de la sentencia

Eliminar la caución real como requisito

Reemplazarla por una declaración jurada del propietario

Fijar una intimación previa de 3 días por falta de pago Ley de propiedad privada: qué cambia en barrios populares La ley también modifica el régimen de integración socio urbana Se elimina la expropiación generalizada de inmuebles en barrios populares

de inmuebles en barrios populares Se habilitan otros mecanismos, como la usucapión

Se quitan artículos que hoy suspenden desalojos

Se da mayor participación a provincias y municipios Tierras rurales: menos restricciones para extranjeros El proyecto también modifica la Ley de Tierras Rurales. Actualmente existen límites a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros. La reforma propone: Eliminar el tope del 15% del territorio

Quitar límites por nacionalidad

Suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo

Mantener restricciones solo para Estados extranjeros y organismos públicos Cambios en la ley de Manejo del Fuego Otro punto fuerte es la reforma ambiental. Este apartado ya encendió críticas de sectores ambientalistas, porque podría facilitar cambios de uso del suelo tras incendios. Elimina el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas

sobre tierras incendiadas Reduce las restricciones posteriores al incendio

Mantiene protección plena solo para bosques nativos

Flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas