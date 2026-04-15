El gobierno de Javier Milei avanza en el Senado con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales del paquete de reformas presentado este año. La propuesta busca reforzar el derecho de propiedad, limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes y acelerar procesos de desalojo, además de introducir cambios en tierras rurales, barrios populares y manejo del fuego.
Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: cuáles son los principales puntos del proyecto que impulsa el Gobierno
La iniciativa enviada por el Ejecutivo ya comenzó a debatirse en comisiones. Más límites a las expropiaciones, desalojos más rápidos, menos restricciones a la compra de tierras por extranjeros y modificaciones en la ley de manejo del fuego y la urbanización de barrios populares.
-
Ley de propiedad privada: el Senado retoma el debate mientras las ONG alertan por desalojos
-
Para darle un guiño al agro, el Gobierno apura la reforma de la ley de Manejo del Fuego
Este miércoles, el Senado reanuda en plenario de comisiones el debate del proyecto, en una jornada que prevé más de veinte exposiciones de especialistas, referentes sociales, constitucionalistas y representantes de organizaciones civiles. La reunión, convocada para las 15 en el Salón Azul, reúne a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde el oficialismo busca seguir acercando posiciones de cara al dictamen.
Los principales puntos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma del régimen de expropiaciones.
Entre los cambios más importantes se destacan:
- Definición más restrictiva del concepto de utilidad pública
- Obligación de justificar de forma específica, concreta y proporcional cada expropiación
- Pago de indemnización total antes de que el Estado tome posesión del bien
- Incorporación del lucro cesante dentro de la compensación económica
- Actualización del monto por inflación e intereses comerciales
-
Modificación del proceso judicial de desalojo
La iniciativa propone:
- Pasar al trámite sumarísimo, el más breve del Código Procesal
- Permitir la desocupación anticipada antes de la sentencia
- Eliminar la caución real como requisito
- Reemplazarla por una declaración jurada del propietario
- Fijar una intimación previa de 3 días por falta de pago
Ley de propiedad privada: qué cambia en barrios populares
La ley también modifica el régimen de integración socio urbana
- Se elimina la expropiación generalizada de inmuebles en barrios populares
- Se habilitan otros mecanismos, como la usucapión
- Se quitan artículos que hoy suspenden desalojos
- Se da mayor participación a provincias y municipios
Tierras rurales: menos restricciones para extranjeros
El proyecto también modifica la Ley de Tierras Rurales. Actualmente existen límites a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros. La reforma propone:
- Eliminar el tope del 15% del territorio
- Quitar límites por nacionalidad
- Suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo
- Mantener restricciones solo para Estados extranjeros y organismos públicos
Cambios en la ley de Manejo del Fuego
Otro punto fuerte es la reforma ambiental. Este apartado ya encendió críticas de sectores ambientalistas, porque podría facilitar cambios de uso del suelo tras incendios.
- Elimina el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas
- Reduce las restricciones posteriores al incendio
- Mantiene protección plena solo para bosques nativos
- Flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas
Dejá tu comentario