Los trabajadores del INADI convocaron a una vigilia en rechazo a los más de 160 despidos

"Sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada unx de nosotrxs en la defensa de los Derechos Humanos. No dejemos que nos los arrebaten", aseguraron en X, a través de la cuenta @unidxsporinadi, que nuclea a los trabajadores del organismo asociados al gremio de estatales ATE.