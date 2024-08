Lourdes Arrieta dijo que la quieren echar "por decir la verdad" y reconoció una reunión con Patricia Bullrich

En diálogo con C5N, la legisladora habló de nerviosismo en su espacio, y afirmó que no sabe "qué intereses hay detrás". Además, pidió que "no la metan en esto" porque no está "para estas cosas".

Además, el periodista Mauro Federico le preguntó si la ministra le había mencionado algo respecto al juez o al fiscal que llevan su denuncia por la visita de los diputados a los represores, a lo que Arrieta contestó: "Hay cosas que prefiero no decir".

En otro orden de cosas, la diputada mendocina desestimó la acusación de Lilia Lemoine, quien señaló que era kirchenirsta. "No soy K, quienes me conocen saben que soy más liberal que muchos".

En cuanto a su denuncia, Arrita aseguró que con su abogado pidieron la recusación del fiscal Sergio Mola, quien desestimó la denuncia de la diputada de la causa en que se investiga la visita a genocidas. En su lugar pidió que la instrucción de la pesquisa pase a manos del juez del caso, Ernesto Kreplak. "No es un simple chat de WhatsApp. Lo entendió así el juez Kreplak. El entendió que corría riesgo mi vida con las amenazas que había recibido y entendió que debía darme custodia"

Luego, en otro pasaje de la entrevista, la diputada habló acerca de la amenzas que recibió, entre ellas las de su compañero Beltrán Benedit, quien organizó el encuentro entre los legisladores y los genocidas. "Si no me callaba, si no decía la verdad que habían formulado con Guillermo Montenegro, Martín Menem me iba a aislar como lo habían hecho con Rocío Bonacci".

"Esto se dio en el marco institucional de la Cámara de Diputados. Qué no me vengan a decir que me mandé sola porque no fue asÍ", exclamó respecto al conocimiento del presidente de la Cámara baja sobre la reunión.

Foto visita represores.png La foto de la visita de los diputados libertarios a los genocidas.

Además, Arrieta sostuvo que Benedit le inisitió para que vaya y por eso es que terminó accediendo. Según detalló, su compañero le dijo de ir a ver en que condiciones estaban unos "presos políticos", y que nunca le informó realmente a quienes iban a visitar.

Por otro lado, volvió a insistir en que no conocía a los genocidas: "Si usted me presenta a una persona de 80 años qué voy a saber que hizo tal y tal cosa en su vida". "Muchos no se presentaron, y quienes lo hicieron, son nombres que uno no tiene por qué saberlos", amplió.

Sobre su encuentro puntual con Alfredo Astiz, comentó: "Me dijo que sabía que yo iba a ir, sabía que mi papá era veterano de guerra, que me seguía. Yo no se quién le da ese tipo de información a los internos".

Desplazaron a Lourdes Arrieta del armado de La Libertad Avanza en Mendoza

El armado de La Libertad Avanza en Mendoza, que fue fundado entre otras personas por la misma Arrieta, decidió desplazarla de su cargos de presidenta de la Junta Promotora y de apoderada, al igual que a su hermano Martín.

Por el momento, tomará su cargo como presidente David Litvinchuk, quien hasta el momento operaba como vice. No obstante, el cargo quedará vacante y el sucesor de la diputada será elegido el 7 de setiembre, un día después de la visita de Javier Milei a Mendoza.

Por otro lado, el diputado nacional Facundo Correa Llano quedó como el nuevo apoderado y es quien pica en punta para ocupar el lugar de Arrieta.

facundo correa llano.jpeg Facundo Correa Llano, ex demócrata, es quien posiblemente reemplace a Arrieta en LLA Mendoza.

La decisión fue tomada en una asamblea extraordinaria llevada a cabo este lunes, de la que Lourdes y Martín Arrieta no participaron.

Sobre esto, la diputada nacional aseguró que "nadie le notificó nada". "Lo único que se es que fueron tres personas de la comisión directiva, pero de los miembros fundadores somos varios, y somos varios los que hemos fundado el partido de La Libertad Avanza, así que las cosas las vamos a tener que hacer serias, no una reunión así nomás mandandote una nota de asamblea extraordinaria un sábado a las 20:38".

Sobre Correa Llano, quien viene del partido demócrata y se mostró a favor de que se revisen las causas de los genocidas, Arrieta lo tildó de "casta", y preguntó: "¿Estos quieren representar las ideas de la libertad en Mendoza?, son cobardes".

Rocío Bonacci tildó a Lilia Lemoine de ser "una presidenta de bloque de facto"

La diputada nacional de La Libertad Avanza Rocío Bonacci dialogó también con C5N, en donde cargó contra su colega Lilia Lemoine y la acusó de ejercer "una especie de presidencia de bloque de facto".

"Dejan que ella funcione como una especie de presidencia de bloque de facto. La primera que dijo que quería que se expulse a (Lourdes) Arrieta fue Lemoine y también arma hilos en Twitter en una suerte de comisaría política", denunció la diputada.

bonacci.jfif Rocío Bonacci trató de "presidenta de bloque de facto" a Lilia Lemoine.

"Me duele que se nos apunte con el dedo libremente sin saber. A muchos compañeros les endulza con el oído. Tuve una muy buena relación con ella pero empecé a notar que hablaba mal de algunas compañeras y después las abrazaba. Lemoine intenta echarle el fardo a Villarruel y no sé el motivo", agregó enseguida

Por otro lado, volvió a asegurar que no estaba al tanto de la reunión con los genocidas, pese a su participación: "Queremos seguir adelante pero para enmendar esto que pasó hay que subsanar el desastre que se armó y parte de eso es decir la verdad. Son 13 diputados que participaban de estas chats, o sea casi un tercio del bloque. La combi ingresó sin ningún problema".

En cuanto a la organización de la visita, afirmó: "Cuando participé de la fatídica visita a la cual me enteré minutos antes de entrar que nos estaba esperando Astiz, vi irregularidades y tanta calma de algunos de mis colegas que dije 'esto está planeado' y simplemente es el final de algo que se charló con anterioridad. Me imaginé que algo había. Nadie me dijo que Astiz y Raúl Guglielminetti nos estaba esperando".

"Benedit se jactó de organizar la visita y no dio explicaciones al respecto. Gracias a Arrieta nos enteramos de los grupos de WhatsApp. La visita, hoy en día, está en segundo plano porque fue el resultado de algo que se cocinó durante meses a través de grupos de WhatsApp y reuniones con Ravasi", amplió luego.

Asimismo, insistió: "Nadie me revisó en el ingreso. Lo lamento mucho por mis colegas del bloque que me apuntaron con el dedo como un cabo suelto que no pudieron callar pero me parece injusto que con todas las cosas más urgente que hay en el país y con cosas que no están bien, que estemos perdiendo el tiempo con estas personas desagradables".

Por último, se refirió a las amenazas contra Lourdes Arrieta para sacarla del bloque. "La acusan de ser kirchnerista y es falso. Es una cacería de brujas. A ella le dieron las herramientas para que encabece La Libertad Avanza en Mendoza y ante la postura de repudiar una actividad que sus compañeros organizaron, la primera reacción es expulsarla o correrla del partido y eso me parece injusto. Se están equivocando", manifestó.