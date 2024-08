El padre de la diputada Rocío Bonacci habló del escándalo por la denuncia de Lourdes Arrieta: "Hay grados de soberbia en el Gobierno"

José Bonacci , padre de la diputada Rocío Bonacci del bloque de La Libertad Avanza (LLA) contó detalles de la denuncia de violencia de género de la legisladora Lourdes Arrieta . "Me dijeron que Nicolás Mayoraz estaba increpando a Lourdes Arrieta” reveló en diálogo con Radio 10 . Mientras tanto, el Senado debate la reforma jubilatoria y el aumento de sueldos.

jose bonacci.jpeg

Diputados: Escándalo en LLA por la denuncia de Lourdes Arrieta

En la entrevista con Mañana Sylvestre, el padre de la diputada Rocío Bonacci cuestionó las formas en las que se manejan algunos funcionarios y dirigentes de LLA. “Que venga alguien que no deje hablar a la oposición, me molesta. Podemos ser fachos pero no boludos ” expresó.