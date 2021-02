Lousteau en disputa interna busca regreso de desencantados

En La Plata, ayer, Lousteau, en busca de votos radicales para la compulsa doméstica, dijo que “Argentina está peleando para ponerse de pie pero no hay un rumbo colectivo” y convocó a que “los ciudadanos que se alejaron defraudados de Juntos por el Cambio vuelvan”

Para Lousteau, “aquellos que estuvieron sobreviviendo todo este tiempo, precisan un rumbo colectivo, si el gobierno no cambia, no convoca y no muestra un camino, el país va a seguir trabado” .

“Si en la elección que viene todo es igual, el kirchnerismo se vuelva más duro y Juntos por el Cambio es igual a lo que fue antes, mucha gente va a sentir desesperanza”,dijo.

En cuanto a la estrategia que se propone, describió que “lo primero que hay que hacer es ampliar hacia adentro, que haya visiones diferentes y que todos puedan hablar”, porque “queremos un partido que genere candidatos por todos lados y que una renovación con gente nueva que fluya en cada pueblo”.

El exministro, el intendente de San Isidro y el exdiputado Federico Storani inauguraron dos locales partidarios en La Plata. Estuvieron también, la candidata a Vicepresidenta de la UCR, Danya Tavela y el candidato a Delegado al Comité Nacional, Pablo Domenichini.

Para Lousteau, “lo que hay que mostrar es que hay una alternativa diferente y que para que la Coalición sea más amplia el radicalismo tiene que ser distinto: tiene que mostrar ganas de gestionar y una identidad clara”.