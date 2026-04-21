Luis Caputo destacó la apertura de ofertas para una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones + Seguir en









El ministro de Economía informó que se abrieron las ofertas económicas para una nueva etapa del esquema de concesiones viales, que incluye más de 1.900 kilómetros de rutas y accesos de alto tránsito como la Autopista Riccheri y la RN 5.

Luis Caputo informó por redes sociales el avance de una nueva etapa del esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno. Mariano Fuchila

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, en el marco del plan oficial para transferir a manos privadas la operación de corredores viales estratégicos.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario precisó que esta instancia suma más de 1.900 kilómetros de rutas de alto valor para la circulación y el transporte, entre ellas accesos considerados clave como la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 5.

“Hoy realizamos la apertura de ofertas económicas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Sumamos más de 1.900 km de rutas estratégicas, incluyendo accesos clave como la Autopista Riccheri y la RN 5”, sostuvo Caputo.

El Gobierno avanza con corredores viales financiados por privados El ministro remarcó además que se trata de los corredores con mayor volumen de tránsito del país y defendió el esquema elegido por el Gobierno para avanzar con las obras y el mantenimiento. Según señaló, la infraestructura será financiada mediante inversión privada, sin asistencia del Estado nacional.

En ese sentido, Caputo aseguró que el proceso de licitación se desarrolla bajo criterios de eficiencia, transparencia y rigurosidad técnica, y destacó que continúan en competencia únicamente aquellas empresas que acreditaron solvencia técnica y financiera.

“Estamos licitando los corredores con mayor volumen de tránsito del país, garantizando que la infraestructura sea financiada por la inversión privada”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda. Y agregó: “Sin subsidios y con competencia real”. El anuncio se inscribe en la estrategia del Gobierno de reducir el peso del gasto público en infraestructura y avanzar con un modelo basado en concesiones para el desarrollo y mantenimiento de la red vial. “Estamos avanzando hacia una infraestructura vial más moderna cuidando los recursos de todos los argentinos”, concluyó Caputo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscaputoar/status/2046745525454778735?s=46&t=ErYuCFzOzK6PLty6ShW0uw&partner=&hide_thread=false Importante



Hoy realizamos la apertura de ofertas económicas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Sumamos más de 1.900 km de rutas estratégicas, incluyendo accesos clave como la Autopista Riccheri y la RN 5.



Este avance es fundamental: estamos licitando los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026