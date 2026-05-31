Luis Caputo confirmó la salida de José García Hamilton y designó a Juan Ignacio Stampalija en su reemplazo

El ministro informó que la renuncia fue por motivos personales y destacó la transición antes de la asunción del nuevo funcionario.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este domingo que José García Hamilton presentó su renuncia como secretario Legal y Administrativo de la cartera por razones personales. En su lugar asumirá Juan Ignacio Stampalija , quien se desempeñaba como subprocurador del Tesoro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía”, declaró Caputo en su cuenta de X.

Además, sostuvo que el funcionario se tomó el tiempo para realizar una “transición tranquila” , lo que, según el ministro, “demuestra su calidad humana”.

Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del… pic.twitter.com/4EBFgSmo6K

Acto seguido, Caputo informó que su cargo será ocupado por Juan Ignacio Stampalija , sobre quien aseguró que realizará una “gran gestión” . “Asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional ”, subrayó.

Quién es Juan Ignacio Stampalija, nuevo secretario Legal y Administrativo de Economía

Stampalija estudió abogacía en la Universidad Austral y se formó en el exterior, en New York University School of Law y en la University of Hong Kong, donde obtuvo una maestría.

En paralelo a su rol como subprocurador del Tesoro, ejercía como director ejecutivo en la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales en la Universidad Austral, donde también se desempeña como profesor desde hace más de 17 años y fue director del centro de estudios jurídicos y políticos asiáticos.

juan ignacio stampalija Juan Ignacio Stampalija cuenta con estudios en la Universidad Austral y experiencia internacional.

Además, trabajó como asociado en el estudio Arcagni Abogados entre 2008 y 2011, y como asistente legal en el Tribunal Federal de Apelaciones en materia de derecho administrativo entre 2012 y 2016. Desde septiembre de 2016 se desempeña como secretario en el Tribunal federal de primera instancia en materia de derecho administrativo N°5.