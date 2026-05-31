El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este domingo que José García Hamilton presentó su renuncia como secretario Legal y Administrativo de la cartera por razones personales. En su lugar asumirá Juan Ignacio Stampalija, quien se desempeñaba como subprocurador del Tesoro.
Luis Caputo confirmó la salida de José García Hamilton y designó a Juan Ignacio Stampalija en su reemplazo
El ministro informó que la renuncia fue por motivos personales y destacó la transición antes de la asunción del nuevo funcionario.
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“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía”, declaró Caputo en su cuenta de X.
Además, sostuvo que el funcionario se tomó el tiempo para realizar una “transición tranquila”, lo que, según el ministro, “demuestra su calidad humana”.
Acto seguido, Caputo informó que su cargo será ocupado por Juan Ignacio Stampalija, sobre quien aseguró que realizará una “gran gestión”. “Asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional”, subrayó.
Quién es Juan Ignacio Stampalija, nuevo secretario Legal y Administrativo de Economía
Stampalija estudió abogacía en la Universidad Austral y se formó en el exterior, en New York University School of Law y en la University of Hong Kong, donde obtuvo una maestría.
En paralelo a su rol como subprocurador del Tesoro, ejercía como director ejecutivo en la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales en la Universidad Austral, donde también se desempeña como profesor desde hace más de 17 años y fue director del centro de estudios jurídicos y políticos asiáticos.
Además, trabajó como asociado en el estudio Arcagni Abogados entre 2008 y 2011, y como asistente legal en el Tribunal Federal de Apelaciones en materia de derecho administrativo entre 2012 y 2016. Desde septiembre de 2016 se desempeña como secretario en el Tribunal federal de primera instancia en materia de derecho administrativo N°5.