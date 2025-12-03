Cuándo fue la última vez que la Argentina salió al mercado internacional de deuda + Seguir en









Fue en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y con Luis Caputo como ministro de Finanzas. En los primeros tres años de la gestión de Cambiemos, la deuda externa bruta creció un 76%.

La crisis de deuda disparada por la lira turca marcó el fin del acceso a los mercados para Argentina. Depositphotos

Los trascendidos respecto a que el gobierno de Javier Milei está preparando el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda para principios de 2026 trajeron los recuerdo de la última vez que el país recurrió al mercado internacional de deuda para honrar sus compromisos financieros.

Fue durante la presidencia de Mauricio Macri, una gestión que también contaba con la presencia de Luis Caputo en el gabinete, aunque en aquella oportunidad estaba a cargo del extinto Ministerio de Finanzas.

Comenzó en abril de 2016, con la colocación de deuda pública por un monto de u$s16.000 millones. Se trató de la primera emisión de deuda extranjera desde el cierre de los mercados para Argentina tras el default durante la crisis de 2001. En ese momento, el riesgo país se ubicó cerca de los 450 puntos básicos.

Durante los próximos tres años, esa tendencia se profundizó. Cuando Macri llegó al poder, la deuda externa bruta se ubicaba en u$s157.792 millones. Para 2018, ese montó aumentó hasta los u$s277.921 millones, un salto de u$s120.129 millones (+76%).

Sin embargo, a partir de ahí las cosas cambiarían para la administración de Cambiemos. En 2018, el derrumbe de la moneda de Turquía trabó el crédito internacional a países emergentes y se le cortó a la Argentina el acceso a los mercados internacionales.

Al no poder repagar la deuda, Macri recurrió al histórico préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el más grande en la historia del organismo.

