Luis Juez reconoció su derrota en Córdoba: "No tengo esperanzas"

No obstante, pese a admitir que perdió, el abogado cargó contra el oficialismo de la provincia. "Tengo un dejo de frustración. En 25 años no pudieron armar una elección. No hay forma de que los tipos no te ganen con trampa", protestó.

Martín Llaryora Córdoba

En ese sentido, Luis Juez dijo: "Los tipos tienen todo: la Justicia electoral, contratan las empresas, el soporte técnico. Aparte tienen la plata, la fortuna. Vos no sabés la que pusieron Gustavo; los cientos de millones de pesos en campaña para que un cuatro de copas como Luis Juez esté a punto de arrebatarles el poder".

"Esto es lo que me duele, porque la que pusieron es la que no tienen los jubilados en el bolsillo. La que se gastaron en publicidad es la que no tienen los docentes. Mi mujer, que está dando clases por $80 mil", agregó.

Consultado acerca del final del proceso electoral, y a la espera del escrutinio definitivo, el dirigente fue tajante: "Ya no me importa, ya está".

Al final de la entrevista, insistió: "Ya pasó la elección. ¿Querés que te diga más? Ya está, no tengo ninguna esperanza de que pueda revertirla. Seguramente la semana que viene me verán ustedes yendo a saludar al intendente y reconociéndole el triunfo, una vez que la Justicia haga las cosas como corresponde".

La interna de Juntos por el Cambio

En otro pasaje, consultado acerca de a qué precandidato presidencial apoyará en las PASO de JxC y del intento de Larreta por aliarse con Schiaretti, Juez replicó: "Yo hasta el 23 de julio estoy trabajando para que Rodrigo de Loredo sea el intendente de Córdoba. Necesitábamos ganar el domingo. Aparentemente eso no sucedió".

Bullrich Juez Losada.jpg

"Necesitamos ganar el 23 porque sería una locura que los tipos se quedaran con todo. Si quieren venir a dar una mano, bienvenido sea. No me lleven a esas internas feroces entre ustedes, porque la gente no la entiende y yo no las sé explicar. Está tan baja la vara que muchos creen que el que gana la interna ya está", cerró.