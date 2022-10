El hijo de Luis Juez lo mandó al frente por el uso de la afeitadora: "Me quedó una autopista"

“Espero que mi viejo no se dé cuenta de que le usé la afeitadora”, dijo Martín en su Twitter, en un mensaje acompañado por un video en el cual se observa la conversación de WhatsApp junto a su padre.

https://twitter.com/MartinJuez/status/1582017585855758336 Espero que mi viejo no se de cuenta que le use la afeitadora... pic.twitter.com/UnPgQrDjg3 — Martin Juez Corte (@MartinJuez) October 17, 2022

Luego de afeitarse, el senador le envió un audio al terminar completamente rasurado su rostro. “Mirá ‘culiao’ la cara de chupetín que tengo. Le sacaste el coso, el peine a la máquina. Me fui a afeitar bolu... y tenía la cero. Me hice una avenida. Me tuve que sacar la barba, culiao”, le dijo.

La situación no terminó allí ya que Juez continuó recriminándole por su accionar: “Ponele el peine. No sabés que estoy ciego, culiao. Mirá cómo me quedó la cara”.

La publicación en la cuenta de Martín Juez tuvo una rápida repercusión y alcanzó los 13 mil likes y 600 retuits. Entre los comentarios que le dejaron los usuarios, algunos manifestaron: “Dios mío, la gente cordobesa es lo mejor que habita en este país, con esa tonada todo es mejor y causa más gracia”; “Son lo más. Gracias por un momento de alegría cordobeses que tanta falta nos hace” y “Es increíble, no importa la edad que tengan. Escuchar a un cordobés da años de vida”.