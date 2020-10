Carrió confirmó que el gobierno de Macri decidía quién iba preso

Honestidad brutal. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no fue presa durante la gestión de Mauricio Macri porque “porque el Gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia", aunque se despegó de esa postura y aclaró que ella no estaba incluida entre los que pensaban así.