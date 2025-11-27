Magistratura: investigarán al juez que había prohibido difundir audios de Karina Milei Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El magistrado Maraniello deberá afrontar una investigación en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por abuso sexual y maltrato laboral

Acusación investigará al juez que había prohibido difundir audios de Karina Milei. Foto: Consejo de la Magistratura

La Comisión de Disciplina del Consejo resolvió unificar las denuncias contra el juez civil y comercial federal Patricio Maraniello y las envió a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El magistrado deberá afrontar una investigación por abuso sexual y maltrato laboral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El juez Maraniello, quién insólitamente había dictado una medida cautelar de censura previa contra medios y periodistas para evitar la difusión de audios relacionados con Karina Milei, quedó más complicado, porque ahora se debatirá si corresponde iniciar un juicio político o jury para su remoción.

La decisión de enviar el caso de abuso a Acusación llegó después de que la comisión de Disciplina que preside el abogado César Grau postergara la semana pasada el tratamiento del caso. El senador y titular de Acusación Luis Juez, había advertido que no había en el Consejo “un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí”.

juez alejandro maraniello Advirtió también que no sólo declaró la víctima que denunció el abuso sexual, sino también compañeros de trabajo y dos camaristas que afirmaron que “nunca” habían visto “nada igual”.

Las denuncias “Empecé con ataques de pánico…me lastimaba me cortaba el antebrazo…me siento confundida, triste, cansada y con problemas para dormir. Todo el tiempo me aparecen imágenes de lo que viví y siento miedo…Por todo esto pido, ruego que no me llamen a prestar declaración testimonial porque no me encuentro en condiciones psíquicas y no quiero continuar con el proceso penal”.

El texto es parte de la declaración efectuada ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por una empleada judicial del juez civil y comercial. Además, uno de los compañeros de la víctima detalló que Maraniello imponía a sus empleadas un “código de vestimenta” con tacos y minifalda. Las llamaban “las azafatas de Maraniello”.

Temas Consejo de la Magistratura