27 de noviembre 2025 - 07:26

Jubilaciones: ANSES oficializó el último aumento del año

El organismo confirmó el incremento de diciembre, basado en la inflación del INDEC, y fijó los nuevos valores mínimos y máximos para todas las prestaciones.

ANSES confirmó un aumento del 2,34% para todos los haberes a partir de diciembre.

Cuánto van a aumentar las jubilaciones en diciembre 2025

El Gobierno dispuso un ajuste del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta suba:

  • Haber mínimo: $340.879,59
  • Haber máximo: $2.293.796,92
  • Base imponible mínima para aportes: $114.808,17
  • Base imponible máxima: $3.731.212,01

Además, se actualizaron los montos de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $155.936,86, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubicará en $272.703,67.

Jubilados IPS
Los jubilados y pensionados recibirán el aguinaldo y, en algunos casos, un bono de $70.000.

Cuánto voy a cobrar de jubilación con bono y aguinaldo en diciembre

El mes incluye el cobro del aguinaldo y, en el caso de los haberes mínimos y la PUAM, el bono de $70.000. Así, los ingresos quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono + aguinaldo = $581.319,38

  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

  • PUAM: $272.703,67 + bono + aguinaldo = $479.055,5

Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones familiares 2025

Mediante la resolución 361/2025, ANSES también actualizó los montos y los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) para las asignaciones familiares, siguiendo el mismo porcentaje de incremento aplicado al sistema previsional. Además, si un integrante del hogar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, independientemente de la suma total de ingresos.

auh anses.webp
ANSES actualizó los montos y topes de ingresos del grupo familiar según la resolución 361/2025.

Cuánto paga ANSES por cada tipo de asignación familiar en diciembre

Los nuevos valores incluyen asignación por Hijo, Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Ayuda Escolar y Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos diferenciados según zona geográfica. Se mantienen las definiciones vigentes para Zonas 1, 2, 3 y 4.

Las actualizaciones abarcan a:

  • Asignación por Hijo y Prenatal, con valores que van desde $12.892 a $132.075 según rango de IGF y zona.

  • Asignación por Nacimiento: $71.396.

  • Asignación por Adopción: $426.877.

  • Asignación por Matrimonio: $106.904.

  • Ayuda Escolar Anual: de $42.039 a $83.797 según zona.

  • Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos entre $89.043 y $398.364.

Las nuevas cifras regirán para todas las prestaciones nacionales a partir de diciembre.

