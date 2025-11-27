Esto pasa hoy si pones Stranger Things en Google + Seguir en









Los primeros cuatro capítulos de la entrega final llegaron a Netflix anoche y prometen un final sorprendente para cerrar la saga.

La segunda parte de la temporada final de "Stranger Things" llegarán a Netflix el 25 de diciembre.

Netflix estrenó la primera parte de la quinta temporada de "Stranger Things". El fenómeno fue tal que, incluso, miles de usuarios reportaron fallas en la plataforma de streaming durante el lanzamiento de estos primeros cuatro episodios.

Y ahora, el entusiasmo por la entrega final llegó a Google: cualquiera que escriba el nombre de la serie en el buscador descubre una sorpresa diseñada para acompañar el regreso. La compañía, que suele sumarse a grandes acontecimientos con animaciones y guiños ocultos, decidió celebrar el lanzamiento con una experiencia interactiva que captura el espíritu del Upside Down.

stranger-things-5 The Upside Down: el nuevo doodle por la quinta temporada de Stranger Things Al buscar "Stranger Things" en Google, la pantalla cambia: aparece el dado de 20 caras de "Dungeons & Dragons", conocido como "Calabazas y Dragones", el juego por el que Mike, Will, Lucas y Dustin pasan horas encerrados en el ático de los Wheeler.

captrura st Luego, al tocarlo, todo se vuelve rojo, con sombras y tentáculos, haciendo alusión al portal del Upside Down, que comienza a abrirse en pleno navegador. Es un guiño diseñado para sorprender tanto a los seguidores de la serie como a quienes se cruzan con la animación por curiosidad.

La experiencia incluye sonidos, distorsiones visuales y un efecto que simula el deterioro, junto con que todo está al revés. La idea es generar el mismo clima inquietante que la serie instaló desde su primera emisión en 2016.

Stranger Things_S5_0012 Los capítulos de la quinta temporada de Stranger Things La temporada final de "Stranger Things" llega en tres entregas que buscan darle un cierre épico a la historia de Hawkins. A diferencia de las anteriores, donde los estrenos se concentraban en un solo día o en dos tandas, Netflix apostó por un calendario extendido que suma más expectativa: El Volumen 1 llegó el 26 de noviembre y es el encargado de reactivar la trama principal, reunir a los personajes dispersos al final de la cuarta temporada y establecer el conflicto contra el Upside Down.

El Volumen 2 , se estrenará el 25 de diciembre y llegará como un "regalo de Navidad" para los fans. Estos episodios funcionarán como la antesala del desenlace y, según adelantos de producción, tendrán un tono más oscuro. Será el tramo donde se definan alianzas, sacrificios y la escala real de la amenaza final.

El cierre llegará el 31 de diciembre, cuando la plataforma publique el último episodio de toda la serie. Este promete ser el más extenso y ambicioso, pensado como despedida de un universo que marcó un antes y un después para toda una generación.