Juan Bautista Mahiques se reunió con la Corte Suprema y prometió cubrir las vacantes judiciales + Seguir en









El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ratificó su compromiso de avanzar en la cobertura de más de 200 vacantes judiciales y de reforzar la operatividad de los tribunales mediante el sistema de conjueces, en medio de una reestructuración interna de su cartera.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia junto al ministro Juan Bautista Mahiques.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto al vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti, recibieron este mediodía al titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el encuentro, Mahiques ratificó la prioridad del Gobierno en cubrir las vacantes judiciales que permanecen sin ocupación y destacó la necesidad de fortalecer la integración transitoria de los tribunales a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias.

La reunión se produce en paralelo a una reorganización interna del Ministerio de Justicia, iniciada tras la reciente asunción de Mahiques. En los últimos días, se formalizó la renuncia de María Florencia Zicavo, titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores, mediante el decreto 156/2026 publicado en el Boletín Oficial.

A su vez, se avanzó en nuevas designaciones: Santiago Viola asumió como secretario de Justicia, reemplazando a Sebastián Amerio, y el ministro propuso al abogado Matías Álvarez para conducir la Unidad de Información Financiera (UIF).

Según fuentes oficiales, estas medidas buscan optimizar la gestión interna, garantizar la cobertura de cargos críticos y acelerar los procesos de designación judicial. La combinación de nuevas autoridades y la coordinación con la Corte apunta a reducir vacantes y asegurar la operatividad de tribunales en todo el país.

Con esta reunión, Mahiques reafirma su compromiso de consolidar la agenda judicial, cubrir vacantes críticas y reforzar la eficiencia y la supervisión en los tribunales, mientras avanza en la reorganización de su ministerio.