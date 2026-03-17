Cambios en el Ministerio de Justicia: renunció una funcionaria clave y avanza la reestructuración

La salida de la titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores se formalizó por decreto y se suma a una serie de movimientos en el Ministerio de Justicia. También hubo nuevas designaciones en organismos del Estado.

A poco más de diez días de su desembarco en el Ministerio de Justicia , Juan Bautista Mahiques acelera la reorganización interna del área con la salida de una funcionaria y nuevos nombramientos en puestos clave.

La renuncia de María Florencia Zicavo , hasta ahora titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores, quedó oficializada a través del decreto 156/2026 publicado en el Boletín Oficial . No se informaron los motivos de su salida , aunque se inscribe en el proceso de reestructuración iniciado tras el recambio de autoridades en la cartera.

En el texto oficial se consignó el agradecimiento por su labor, mientras que aún no se definió quién ocupará el cargo vacante , una pieza central dentro del esquema político del ministerio.

En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó anoche en otra decisión de alto impacto: la designación de veedores sobre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) , en una medida impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) . La intervención, en carácter de veeduría, tendrá una duración de 180 días hábiles.

El objetivo formal, según la resolución, es revisar documentación, auditar balances y controlar el funcionamiento institucional de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia , en una decisión que combina aspectos técnicos y políticos.

Los cambios también alcanzan otras áreas. Días atrás fue designado Emiliano Pedro Méndez Ortiz como subsecretario de Política Criminal, con funciones vinculadas a la definición de estrategias en la materia y la implementación de programas como el de asistencia a víctimas de trata y el de protección de testigos.

A su vez, Mahiques espera la oficialización de Matías Gabriel Álvarez al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo clave en la lucha contra delitos complejos. El funcionario cuenta con experiencia en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Más movimientos en el Estado

Los cambios no se limitaron al área de Justicia. El Gobierno también avanzó con designaciones en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

En el primer caso, fue nombrado Gabriel Leonardo Barbagallo como subadministrador nacional. En tanto, en el ORSNA se aceptaron renuncias en la conducción y se designó a Diego Pablo Giuliano como presidente y a Adrián Enrique Bianchi como vicepresidente.

Las nuevas autoridades asumieron funciones desde la publicación de los decretos, en decisiones adoptadas bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura.