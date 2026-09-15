Cuadernos: piden careo entre Luis Betnaza y Héctor Zabaleta por los pagos de Techint

La defensa de Roberto Baratta sostiene que existen contradicciones entre sus testimonios y volvió a cuestionar el papel que tuvo el Ministerio Público en la investigación.

La defensa de Roberto Baratta pidió este martes al Tribunal Oral Federal 7 que autorice un careo entre el exfuncionario de Planificación y Luis Betnaza y Héctor Zabaleta , dos exejecutivos de Techint que declararon en el juicio por los Cuadernos y que lo señalaron por supuestas entregas de dinero.

El planteo apunta a confrontar las versiones de los tres protagonistas y, según la defensa, despejar las contradicciones que existen entre sus declaraciones.

El pedido fue formulado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, luego de que Baratta ampliara su declaración indagatoria y negara haber recibido sobornos de Techint. En aquella oportunidad, el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación calificó de “mentirosos” a los ejecutivos de la compañía.

Según la acusación, Zabaleta declaró que entregó a Baratta paquetes con dinero en pesos por un monto que debía equivaler a un millón de dólares . El exdirectivo sostuvo que había recibido de Betnaza la instrucción de realizar esos pagos.

Betnaza, por su parte, confirmó ante el tribunal que había dado la orden y explicó que el dinero estaba relacionado con gestiones para ayudar a empleados de Techint a salir de Venezuela durante la nacionalización de SIDOR.

La defensa de Baratta considera que esas declaraciones presentan inconsistencias y pretende que los tres puedan confrontar sus versiones frente a los jueces.

La fiscal Fabiana León no rechazó de plano la posibilidad, pero sostuvo que, si se realiza, debería ser al final del debate, para no afectar la continuidad del juicio. La querella de la Unidad de Información Financiera, en cambio, se opuso y sostuvo que las diferencias entre las declaraciones deben ser evaluadas al momento de valorar la prueba y no mediante un careo.

En paralelo, Baratta salió públicamente a defender el pedido y cuestionó que la acusación objete una medida que considera parte de su estrategia de defensa. “Mi defensa en el día de hoy acaba de solicitar mi careo con Luis Betnaza y Héctor Zabaleta ex CEOs y directores de Techint por sus declaraciones contradictorias no solo conmigo sino entre ellos”, escribió en su cuenta de X.

Luego fue contra el Ministerio Público y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli: “Lamento que la parte acusadora le moleste el ejercicio de mi derecho que es defenderme ante las mentiras y lamento que anteriormente el Ministerio Público a través de Stornelli haya beneficiado tan impunemente a Techint”.

“Espero que el Tribunal me permita el Careo solicitado”, concluyó Baratta.

La decisión quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Mientras tanto, el juicio continúa con la declaración de testigos vinculados a los procedimientos realizados durante la investigación de los Cuadernos