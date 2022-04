Cafiero ordenó investigar si funcionario de Macri estaba "borracho" al firmar acuerdo sobre Malvinas

Duncan publicó un explosivo libro con sus memorias, donde sostiene que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, "estaba tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países.

Los fragmentos del libro en los que Duncan menciona este episodio fueron publicados hoy por el portal británico "Declassified UK", bajo el título "El ministro argentino 'estaba borracho' cuando acordó el polémico acuerdo sobre Malvinas con el Reino Unido".

carlos-foradori.webp Carlos Foradori desmintió las declaraciones de su colega británico.

En el relato, el exfuncionario británico contó que al llegar a Buenos Aires, estuvo en la bodega de la embajada del Reino Unido reunido con Foradori, y que estaba “tan borracho” que olvidó lo que había acordado cuando se despertó a la mañana siguiente.

Sobre ese día, Duncan escribió: “Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados”, reveló.

Carlos Foradori desmintió esos “recuerdos” y dijo a Declassified que “lo que describe ahí es completamente fantasioso”. El exviceministro argentino explicó que el comunicado conjunto de ese acuerdo es “demasiado largo para haber sido formulado en una noche”.

Además, agregó que los distintos niveles de autorización que se requieren dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino “impiden que cualquier funcionario o diplomático pueda decidir arbitrariamente sobre algún tema, en particular sobre uno tan sensible como el de las Malvinas”, ya que “cada tema analizado en la declaración necesitaba ser validado posteriormente en acuerdos formales”.

Con el título original de "In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister", el libro de Duncan describe crudamente el otro lado de la política británica y detalla escándalos que involucran a sus pares.