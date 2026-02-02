Manuel Adorni explicó la salida de Marco Lavagna del INDEC y defendió postergar el nuevo IPC + Seguir en









El jefe de Gabinete afirmó que hubo diferencias de criterio dentro del organismo, negó maniobras sobre los índices y sostuvo que la actualización metodológica se aplicará cuando no genere suspicacias políticas.

Manuel Adorni explicó los motivos de la salida de Marco Lavagna del INDEC. Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la salida de Marco Lavagna del INDEC y defendió la decisión oficial de postergar la nueva metodología para medir la inflación, al admitir diferencias de criterio, tensiones internas y el objetivo de evitar sospechas políticas en las comparaciones del IPC.

Adorni dio detalles de la salida del exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos en una entrevista en TN, donde buscó despejar versiones sobre un trasfondo político en la renuncia y remarcó que el conflicto se limitó a criterios técnicos dentro del organismo.

Los motivos de la salida de Marco Lavagna del INDEC “Él tenía diferencias de criterios. Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estábamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”, explicó el vocero presidencial al referirse al momento en el que debía comenzar a aplicarse la nueva canasta para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor.

Según planteó, las diferencias se concentraron en la forma de presentar la información oficial para las comparaciones inflacionarias. “Queremos que la gente vea que todo el esfuerzo que estamos haciendo hace dos años se traduce en baja inflacionaria y que no te venga un perdido de la vieja política a decir que la inflación baja porque modificamos la metodología”, sostuvo Adorni.

marcos lavagna Marco Lavanga dejó de ser titular del INDEC. En esa línea, defendió de manera enfática la decisión de postergar la nueva medición del IPC y apuntó contra los cuestionamientos de la oposición, que había vinculado la salida de Lavagna con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “Precisamente no cambiamos los índices ni la metodología de cálculo para que ellos no digan que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro cuando sabemos que eso va a ser así. Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”, afirmó.

Además, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei reforzó los dichos de Caputo y aseguró que la inflación retomará una senda descendente en los próximos meses. “El Presidente dice que la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Desde que la base monetaria amplia no se mueve, son 24 meses. Después de fin de año vamos a empezar a ver una inflación que empiece con cero”, remarcó. La renuncia de Marco Lavagna se produjo pocos días antes de que el Indec pusiera en marcha la nueva metodología para medir el IPC. Si bien los cambios técnicos ya estaban definidos, el Gobierno resolvió postergar su implementación luego de la salida del entonces titular del organismo. En paralelo, el instituto estadístico ya cuenta con un nuevo director técnico, Pedro Lines, quien había coordinado previamente la elaboración del programa estadístico anual del país y organizado el desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos, encuestas e indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.