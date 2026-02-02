Manuel Adorni compartió una frase falsa atribuida al Indio Solari y generó polémica en redes + Seguir en









El jefe de Gabinete difundió una imagen con una cita que nunca fue dicha por el músico. Aunque usuarios advirtieron el error, la publicación permaneció activa durante varias horas y reavivó el debate sobre el uso de información no verificada desde cuentas oficiales.

Manuel Adorni publicó una frase falsa del Indio Solari. Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de una polémica digital después de compartir en sus cuentas oficiales una frase atribuida al músico Carlos “El Indio” Solari que resultó ser completamente falsa.

La publicación consistió en una imagen con la estética de Crónica TV que mostraba al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una frase dura contra la gestión actual: “La juventud siempre fue rebelde, más aun en gobiernos dictatoriales como este”. Esa declaración no fue pronunciada jamás por Solari en ningún medio, algo que numerosos usuarios se apresuraron a señalar en redes.

El posteo de Manuel Adorni con una frase falsa del Indio Solari Pese a las advertencias y a que la propia comunidad digital marcó la falsedad del contenido, Adorni dejó el post activo durante varias horas. Lo acompañó con su ya clásico interrogante “¿?”, un gesto habitual en sus publicaciones para ironizar sobre críticas opositoras, pero que en este caso terminó por amplificar la confusión.

La situación generó reacciones cruzadas y reavivó el debate sobre la responsabilidad de figuras gubernamentales al compartir información sin verificar, sobre todo cuando se utiliza la imagen de artistas populares para reforzar posiciones políticas.