Covid-19: Montenegro pidió otra vez no visitar Mar del Plata

En declaraciones al programa Dato sobre dato, de la radio Milenium, el funcionario volvió a insistir en que la gente permanezca en sus casas y se motive por el feriado del lunes 25 de mayo para violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio: "El que tiene casa acá en Mar del Plata no va a poder entrar a la ciudad, no hay ninguna posibilidad. En la última semana han vuelto entre 100 y 140 autos día que no se dejan ingresar en la ciudad, el hecho de tener una casa en el momento de una pandemia, no es ninguna posibilidad".