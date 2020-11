Proponen llamar a la Ruta Nacional 8 Diego Maradona

En el documento que presenta la iniciativa, Vallejos remarcó distintos logros de Maradona que motivaron la idea para el corredor troncal que une las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

"Durante su carrera, fue campeón del mundo con Argentina en 1986, subcampeón en 1990 y campeón del Mundial Juvenil en 1979, además de obtener la Copa Artemio Franchi de 1993", señaló la diputada.

A su vez, agregó que el astro también se desempeñó como "conductor televisivo tanto en Italia como en Argentina" al tiempo que lo destacó como "protagonista de gran cantidad de documentales y películas de ficción".

"Su figura ha sido motivo de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. A pesar de no haber ganado el Balón de Oro en su carrera, premio al que en aquella época solo podían optar europeos, la revista France Football le concedió uno honorífico por su gran trayectoria en la gala de premiación de 1995", enfatizó en el texto.

El proyecto encomienda al Ministerio de Obras Públicas para que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice las señalizaciones correspondientes en cada una de las intersecciones y accesos a las localidades, poblaciones y rutas que la atraviesan.

En otro orden, este viernes diferentes personalidades del deporte se expresaron por el fallecimiento del astro del fútbol a pocas horas de su entierro en el cementerio privado de Bella Vista.

El exfutbolista Héctor "Negro" Enrique, campeón del mundo en México '86, manifestó: "Se fue un maestro, un señor con todas las letras, Diego nos dio la mano a mucho de nosotros, a mi me dio trabajo y lo valoré siempre. Jamás me atrevería a faltarle el respeto a Diego".

En tanto que el tenista Juan Martín Del Potro declaró: "Todavía me cuesta caer. Recién entendí que se estaba yendo cuando vi el entierro; fue lo más duro. No me daban los tiempos para llegar al velorio porque estoy de viaje. Ahora son todos recuerdos lindos y siento que no se fue. Diego va a estar siempre entre nosotros".

El exjugador e ídolo de River Plate Ariel Ortega enfatizó: "A Diego lo amo, lo amé, tuvo mucha humildad conmigo y no tengo palabras para describir lo que es Diego".