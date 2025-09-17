Marcha Federal Universitaria: qué ciudades del país se manifestarán contra los vetos de Javier Milei







El epicentro del reclamo tendrá lugar en el Congreso de la Nación. Sin embargo, también se replicará en numerosas ciudades del territorio nacional.

Foto de archivo de la manifestación de la UNR el pasado 2 de octubre de 2024.

Una nueva Marcha Federal Universitaria tendrá lugar en el país este miércoles 17 de septiembre. Si bien el epicentro del reclamo será en las inmediaciones del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, numerosas ciudades replicarán las movilizaciones en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para las instituciones educativas.

En CABA, si bien se esperan manifestantes desde el mediodía, el acto principal comenzará a las 17hs, y tendrá su punto más alto a las 18 hs. En este escenario, ya hay movilizaciones confirmadas en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

Marcha Universitaria: dónde serán los epicentros del reclamo contra los vetos de Javier Milei Santa Fe En Rosario, la convocatoria está fijada para las 16 en la Plaza San Martín. Desde allí, docentes, estudiantes, nodocentes y autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) marcharán por Moreno, San Lorenzo y San Martín hasta llegar a Puerto Joven.

De esta manera, se esper que el acto central se lleve adelante a las 17.30, con la transmisión en vivo de la sesión de Diputados que debatirá el veto.

Córdoba En Ciudad de Córdoba, la comunidad educativa comenzará su reclamo a las 13 en Ciudad Universitaria. La movilización, organizada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) junto a diferentes sectores sociales, saldrá a las 14 y tendrá su acto principal a las 15.30 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

Mendoza Por su parte, la comunidad educativa mendocina se reunirá a las 16 frente a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Desde allí marcharán hasta la plaza Independencia, donde se desarrollará el acto de cierre. Estarán presentes la rectora Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel, representantes estudiantiles y organizaciones gremiales de la región. Neuquén Por último, en Neuquén, la protesta se realizará a partir de las 17 en el playón de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Buenos Aires La comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se sumará al reclamo universitario. La ciudad portuaria tendrá su réplica con una movilización que tendrá inicio a las 16hs en el Complejo Universitario y terminará en Luro e Independencia. En el cornurbano, distintas universidades se sumaron a los reclamos y medidas de fuerza. Entre ellas se encuentran la de Luján; La Matanza; Lomas de Zamora; San Martín; la Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela y la Universidad Nacional de Hurlingham, entre otras.

Temas Universidades

Argentina