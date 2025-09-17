Axel Kicillof dirá presente en la Marcha Universitaria







El gobernador bonaerense confirmó su participación en la movilización de esta tarde. Mientras tanto, la Cámara baja debatirá si sostener o rechazar los vetos al financiamiento de las casas de estudio y la ley de Emergencia Pediátrica.

Tras su victoria en las elecciones bonarenses, Kicillof dirá presente en la movilización que marca una jornada tensa para el Gobierno.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que participará de la Marcha Universitaria que tendrá lugar este miércoles en las inmediaciones del Congreso, en rechazo a los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. "Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando", compartió el jefe provincial.

En detalle, la marcha de hoy hará confluir diferentes reclamos y contará con la participación de la comunidad educativa, jubilados, trabajadores del Garrahan, agrupaciones políticas y sindicales y autoconvocados.

La participación de Axel Kicillof en la Marcha Universitaria Con un escueto mensaje en sus redes sociales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó que se hará presente en la movilización de este miércoles, que comenzará al mediodía y tendrá su punto más alto de concurrencia cerca de las 17 de la tarde.

"En defensa de la educación y la salud”, expresó Kicillof en redes en la previa de la movilización. También se espera que digan presente diferentes figuras del amplio arco opositor, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.

En defensa de la educación y la salud.#Marcha17Septiembre pic.twitter.com/mUz62O8Ejb — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 16, 2025

En caso de ser ratificadas las leyes, ambas deberán volver al Senado, donde se prevé que tengan un camino más simple para convertirse en ley pese a los vetos. Mapa de cortes y concentraciones Las inmediaciones al Congreso permanecerán con cortes entre las 14 y las 19, afectando Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. FUBA: 14.30, Plaza Houssey.

Facultad de Derecho: 13, escalinatas.

Facultad de Ciencias Sociales: 13.30, Santiago del Estero 1029.

Filosofía y Letras: 14.30, Av. de Mayo y San José.

FATUN: 14.30, Av. de Mayo y San José.

Frente de Izquierda: 12, Montevideo y Rivadavia.

UTEP: 15, Solís e Yrigoyen.

CGT, CTA y ATE: 14, San José y Av. de Mayo.

Madres de Plaza de Mayo: 14.30, Hipólito Yrigoyen 1584.

PJ y UCR: Tucumán y Callao.