Emiliano Yacobitti respondió a las acusaciones de Luis Caputo sobre su sueldo: "Es falso, mala persona"

El ministro de Economía había acusado al vicerrector de la UBA de "cobrar más que cualquier ministro". Sin embargo, el dirigente universitario desmintió las acusaciones en sus redes sociales.

La Marcha Universitaria en reclamo por el veto a las universidades por el veto a la Ley de Financiamiento generó un marco de fuertes discusiones en el escenario político. En este escenario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, respondió a las acusaciones que le hizo el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, quien lo había acusado de cobrar seis veces más que él en su rol de ministro.

"@luisCaputoAR lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo", sentenció Yacobitti en la previa de la Marcha Universitario. Mientras crece el escenario de tensión, el Congreso definirá, desde las 13 horas, que sucederá con los vetos y DNU del Presidente.

Emiliano Yacobitti le respondió a Luis Caputo "Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros“, había acusado Caputo a través de su cuenta de X, en la previa de la Marcha Universitaria. El Gobierno busca restarle importancia al reclamo y asegura que la crisis de financiamiento no es más que una estrategia política para desestabilizar a la Casa Rosada.

La respuesta de Yacobitti no se hizo esperar. El vicerrector de la UBA no solo afirmó que la información era falsa, sino que arremetió directamente contra el ministro de Economía.

Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada.



Continuará. https://t.co/phUCFgEnXi pic.twitter.com/lGdUSgLUQH — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) September 17, 2025 "Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada. Continuará", sentenció en un tuit que acompañó con una fotografía de su recibo de sueldo. El ministro de Economía volvió a quedar en el centro de la polémica tras sumar enfrentamientos con distintos actores del arco político. En las últimas horas, el funcionario cargó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó de “comunista”, y también respondió a Elisa Carrió, luego de que la dirigente cuestionara que “eligió sacarle a los discapacitados y jubilados, para pagarle intereses a sus amigos”. En una réplica extensa, Caputo detalló: “Es exactamente al revés, Lilita. Solamente en el 2023, los jubilados perdieron el 30% de su poder adquisitivo, al mismo tiempo que los bancos tuvieron el mejor año de su historia producto de los intereses que el Banco Central les pagaba por las leliqs, que se originaban en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Desde que nosotros asumimos, los jubilados recuperaron un 15% de poder adquisitivo, y los bancos tuvieron su peor año en décadas, ya que nosotros terminamos con las leliqs". "Asumo que sabés todo esto, ya que son datos públicos, y además siempre te consideré una persona intelectualmente honesta, por lo que me cuesta (y mucho) entender por qué hacés estos comentarios que sabés que son falsos. Una lástima verte en este papel", concluyó.