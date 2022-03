Senado: Guzmán defendió acuerdo con FMI y negó suba de retenciones a granos, pero la oposición duda

Por otra parte, el encuentro también mostró la animosidad de algunos legisladores del Frente de Todos con el ministro de Economía, a quien el cristinismo le bajó la persiana. No obstante, el equipo del funcionario y de Manzur, así como los titulares del Banco Central -Miguel Pesce- y de la AFIP -Mercedes Marcó del Pont- no mostraron grandes fisuras a la hora de disertar y no salieron de la línea marcada por la Casa Rosada.

Argumentos

“Si no hubiese acuerdo con el FMI no habría financiamiento externo neto. Es decir que ahí sí Argentina tendría condiciones que implicarían un ajuste del gasto”, afirmó Guzmán en la comisión que comanda el legislador oficialista Ricardo Guerra (La Rioja).

Para el funcionario, “si no hay ajuste del gasto real es porque producto de la negociación que llevamos adelante podemos contar con condiciones que impidan que haya un ajuste del gasto real, y de allí el valor de la negociación que llevó adelante el Gobierno nacional”.

En respuesta a las críticas del cristinismo, Guzmán dejó claro que “no es sano que un gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo”, ya que una situación contraria “implica la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Argentina”.

Agenda

La idea del Frente de Todos, comentada el viernes pasado y ayer por Ámbito, fue blanqueada en las últimas horas por el jefe del cristinismo, José Mayans, quien celebró el diálogo con la oposición y señaló que el objetivo es dictaminar el proyecto esta misma tarde y llevarlo al recinto el jueves. Para ello, necesitará que el macrismo ayude y habilite con dos tercios el tratamiento de la ley. Sobre este tema, Juntos por el Cambio analizará hoy lo ocurrido en las últimas 48 horas con respecto a la eventual suba de retenciones y definirá una postura. Si ocurre lo mismo que en Diputados, la cantidad de votos a favor superará de manera contundente a los rechazos que impulsa el cristinismo, que decidió la libertad de acción en su bancada.

Oposición

Los radicales hicieron varias preguntas a Guzmán. Por caso, Víctor Zimmermann quiso saber si era necesario “tomar un nuevo préstamo del FMI”, y si en las próximas semanas arribaría una nueva propuesta de Presupuesto 2022, tras el rechazo de fines del año pasado. El ministro dio a entender que la última cuestión estaría incluida en los entendimientos con el organismo de Georgieva. También habló de la “multicausalidad” de la inflación, luego de consultas de la jujeña Silvia Giacoppo.

Desde el PRO, el más claro y simple fue el chubutense Ignacio Torres, quien apuntó a Guzmán por la “trampa” de decir que no habrá nuevos impuestos mientras se avanzará con un revalúo -tuvo que dar nuevas explicaciones Marcó del Pont-, y le pidió que dijera lo que pensaba sobre el “efecto desestabilizador” de un rechazo al proyecto, en claro mensaje al cristinismo, debido a que “atenta contra lo que usted pide de racionalidad y responsabilidad”.

Más cerca del final, el radical Martín Lousteau expresó que “en la medida que no sepamos hacia dónde vamos a caminar , corremos el riesgo que el ajuste lo haga la inflación”. En otro tramo, dinamitó las acciones de recuperación que vendió ayer en la comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “Voy a discrepar. El promedio de las remuneraciones del sistema de jubilaciones y pensiones creció un 37% y la inflación fue 48,4%. Ya hay un ajuste producto de la inflación, se pierde el poder adquisitivo”, disparó Lousteau.

Desde Diputados, el macrista Omar De Marchi solicitó que se presente con urgencia el ministro de Agricultura, el peronista papal Julián Domínguez, para que detalle sobre la suspensión de exportaciones de harina y aceite de soja y la nueva pelea ante eventuales subas en derechos de exportación.