Patricia Bullrich habló el caso de Manuel Adorni y justificó su silencio: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo" + Seguir en









La dirigente libertaria evitó cuestionar la estrategia del jefe de Gabinete frente a las denuncias en su contra y atribuyó su bajo perfil a su escasa experiencia en política. También defendió el rumbo económico del Gobierno durante una exposición en Córdoba.

Patricia Bullrich habló en Córdoba y respaldó la decisión de Manuel Adorni de no hacer declaraciones públicas. Presidencia

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó explicar por qué el funcionario optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Según planteó, esa decisión responde a un estilo personal y también a su menor recorrido en la arena política.

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Bullrich sostuvo que no le correspondía decir qué haría ella en su lugar, aunque deslizó una comparación con su propia trayectoria. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, afirmó durante un intercambio con periodistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En esa línea, remarcó que la postura del Gobierno es no intervenir en expedientes judiciales y señaló que Adorni eligió atravesar el proceso en silencio. “La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio”, expresó. Luego agregó: “Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”.

Respaldo al funcionario y mensaje sobre la causa Más allá de esa caracterización, la dirigente libertaria evitó despegarse del funcionario y dejó en claro que en el oficialismo esperan una resolución favorable. Aun así, subrayó que será la Justicia la que deberá determinar si hubo irregularidades.

“La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, señaló.

Las declaraciones fueron realizadas antes de su exposición en la entidad cordobesa, donde también defendió iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas la reforma laboral y los cambios vinculados a la ley de Glaciares. Defensa del rumbo económico Durante su intervención, Bullrich también hizo referencia a la situación económica y reconoció que la inflación mostró un repunte, aunque sostuvo que la tendencia general seguirá siendo descendente. En ese marco, vinculó parte de la volatilidad reciente con tensiones políticas que, a su entender, también impactaron en otros indicadores. “Ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando”, afirmó. Al comparar ese escenario con el comportamiento del riesgo país, recordó que el año pasado ese índice había escalado en medio de una crisis política asociada, según dijo, a la pérdida de control en el Congreso. “Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo. Sobre el final, Bullrich cerró con una defensa enfática del rumbo del Gobierno y apeló a una imagen de dificultad y resistencia para justificar la continuidad del programa económico. “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”, concluyó.